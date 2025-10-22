Baltijas balss logotype
Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья

В мире
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет.

Видит око, да зуб неймет.

Туристы оказывают огромное давление на рынок квартир.

Цены на рынке недвижимости ЕС в последние пять лет заметно выросли, а Португалия вырвалась в лидеры по дороговизне жилья. Такие вывод содержатся в опубликованном во вторник докладе Европейской комиссии "Жилая недвижимсоть в Европейском союзе: развитие рынка, основные факторы и политика".

Авторы называют среди причин скачка цен более высокие, чем раньше, процентные ставки, активизацию спроса на жилье со стороны состоятельных семей и инвесторов, миграцию, рост краткосрочной аренды, дефицит новых площадей и рабочей силы в строительном секторе.

Виноваты туристы?

В период с 2014 по 2024 год цены на жилье в ЕС выросли в среднем на 50 процентов, "но в Венгрии, Литве, Чехии, Португалии, Эстонии, Болгарии и Польше номинальный рост цен на жилье превысил 200 процентов", - говорится в докладе.

По оценкам исследователей, сегодня "цены в Португалии завышены примерно на 35 процентов", и он продолжается. Авторы доклада говорят, что едва ли не главной причиной такой динамики стал туристический бум, принесший рост спроса на краткосрочную аренду. На этом фоне долгосрочная аренда также выросла, к тому же найти варианты съема на долгие месяцы и годы стало труднее.

"Появляется все больше подтверждений того, что рост туризма в целом и появление платформ краткосрочной сдачи жилья в частности способствовали росту арендной платы и цен на жилье в некоторых престижных районах, например, в исторических центрах городов", - говорится в заключении исследования, которое охватывает страны ЕС в целом.

Но и тут Португалия стоит особняком. По данным исследования, проведенного ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, в стране доля государственного жилья является одной из самых низких в Европе - около 2% от общего жилого фонда.

Во многих городских районах часть жилого фонда находится в собственности компаний, а длительный период низких процентных ставок способствовал росту спроса институциональных инвесторов на скупку жилья.

Статистика по выдаче лицензий на строительство также является проблемой, пишут авторы исследования: в таких странах, как Португалия, Хорватия, Испания и Греция этот показатель резко снизился после мирового финансового кризиса и сегодня "близок к историческому минимум".

Сложная бюрократическая процедура получения строительных лицензий также играет роль в нехватке жилья. "В большинстве стран ЕС существуют фиксированные сроки выдачи лицензий - от 3 недель в Литве до 31 недели в Португалии", - пишут авторы доклада ЕС.

Дефицит и... пустые дома рядом

При дефиците дешевого жилья авторы исследования обращают внимание на вопиющий факт - огромное количество пустующей недвижимости в европейских странах. "Проблема представляется серьезной на уровне ЕС- примерно каждый шестой объект недвижимости в Европе пустует", - говорится в докладе.

И здесь снова лидирует Португалия, возглавляющая список стран с пустующими домами наряду с Болгарией, Румынией, Мальтой, Кипром и Венгрией.

Без политиков не обойтись

Тема жилищного кризиса постоянно поднимается в португальской политике и обществе, в стране нередки демонстрации против роста арендной платы и отсутствия доступного жилья.

Среди представленных правительством мер - новый налоговый стимул для строительного сектора, в частности, снижение до 6% НДС для проектов стоимостью не более 648 000 евро. Аналогичная ставка НДС также будет применяться к аренде жилья стоимостью до 2300 евро.

Большинство предложенных кабмином мер связаны с налогами и поэтому зависят от одобрения парламента, но предусмотрены и изменения, касающихся аренды.

В июне Еврокомиссия предупредила , что португальские правительства неэффективно реагируют на жилищный кризис, рекомендовав принять конкретные меры, такие как контроль арендной платы.

#португалия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео