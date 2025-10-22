"Белый дом мог бы нам помочь – чтобы мы их получили", – отметил глава государства.

Украина рассчитывает на закупку комплексов Patriot за счет замороженных российских активов и двусторонних соглашений о безопасности.

Украина и США ведут подготовку контракта на поставку 25 зенитных ракетных систем Patriot. Об этом накануне сказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает Укринформ в понедельник, 20 октября.

"В координации с соответствующими службами США мы построили разговоры с оборонными компаниями по поводу ПВО, готовим контракт на 25 систем Patriot. Я считаю, что это очень хорошая история. Непростая. Но долгосрочная", – рассказал Зеленский.

Он напомнил, что существуют определённые очереди из стран, которые заключили контракты на поставку комплексов Patriot есть очереди из стран, которые заключили соответствующие контракты.

"Эти 25 систем мы будем получать ежегодно, разное количество в разные годы. Белый дом может изменить очередь, если на то будет политическая воля. Мы понимаем, какие европейские страны могут нам предоставить этот приоритет очереди. Есть больше в этом вопросе позитива – сейчас работаем, чтобы получить необходимые решения", – пояснил президент.

Он добавил, что в каждой из европейских стран, которые являются ключевыми в НАТО, есть свои системы Patriot, и также есть системы, которые принадлежат США.

"Это говорит о том, что если всем поработать и если есть добрая воля, то именно с этими американскими системами, которые есть у этих европейских стран, Белый дом мог бы нам помочь – чтобы мы их получили", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, Украина надеется, что финансировать покупку Patriot прежде всего за счёт замороженных российских активов, а также двусторонних безопасностных соглашений.

"На наши системы, на то количество, о котором я вам сказал, нужны соответствующие деньги. Для нас понятно, что источник этих денег номер один – это деньги от использования замороженных российских активов. То есть финансовая основа для этой сделки проработана. Безусловно, нам также нужно работать над другим финансовым источником. У нас есть 28 двусторонних безопасностных соглашений с странами на сегодня. Находить финансы и оплачивать предоплату – задача такая, и в рамках этих соглашений это реалистично", – считает Зеленский.

Он добавил, что 25 систем Patriot – это запрос от Воздушных Сил ВСУ.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Зеленский встретился с представителями оборонной компании Raytheon, которая производит системы Patriot

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что наша ПВО демонстрирует эффективность на уровне 74%, однако нужно приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры и логистики.