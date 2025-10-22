Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Поставки Patriot в Украину будут происходить на коммерческой основе 0 428

В мире
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Три четверти ракет уничтожают вражеские цели.

Три четверти ракет уничтожают вражеские цели.

"Белый дом мог бы нам помочь – чтобы мы их получили", – отметил глава государства.

Украина рассчитывает на закупку комплексов Patriot за счет замороженных российских активов и двусторонних соглашений о безопасности.

Украина и США ведут подготовку контракта на поставку 25 зенитных ракетных систем Patriot. Об этом накануне сказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает Укринформ в понедельник, 20 октября.

"В координации с соответствующими службами США мы построили разговоры с оборонными компаниями по поводу ПВО, готовим контракт на 25 систем Patriot. Я считаю, что это очень хорошая история. Непростая. Но долгосрочная", – рассказал Зеленский.

Он напомнил, что существуют определённые очереди из стран, которые заключили контракты на поставку комплексов Patriot есть очереди из стран, которые заключили соответствующие контракты.

"Эти 25 систем мы будем получать ежегодно, разное количество в разные годы. Белый дом может изменить очередь, если на то будет политическая воля. Мы понимаем, какие европейские страны могут нам предоставить этот приоритет очереди. Есть больше в этом вопросе позитива – сейчас работаем, чтобы получить необходимые решения", – пояснил президент.

Он добавил, что в каждой из европейских стран, которые являются ключевыми в НАТО, есть свои системы Patriot, и также есть системы, которые принадлежат США.

"Это говорит о том, что если всем поработать и если есть добрая воля, то именно с этими американскими системами, которые есть у этих европейских стран, Белый дом мог бы нам помочь – чтобы мы их получили", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, Украина надеется, что финансировать покупку Patriot прежде всего за счёт замороженных российских активов, а также двусторонних безопасностных соглашений.

"На наши системы, на то количество, о котором я вам сказал, нужны соответствующие деньги. Для нас понятно, что источник этих денег номер один – это деньги от использования замороженных российских активов. То есть финансовая основа для этой сделки проработана. Безусловно, нам также нужно работать над другим финансовым источником. У нас есть 28 двусторонних безопасностных соглашений с странами на сегодня. Находить финансы и оплачивать предоплату – задача такая, и в рамках этих соглашений это реалистично", – считает Зеленский.

Он добавил, что 25 систем Patriot – это запрос от Воздушных Сил ВСУ.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Зеленский встретился с представителями оборонной компании Raytheon, которая производит системы Patriot

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что наша ПВО демонстрирует эффективность на уровне 74%, однако нужно приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры и логистики.

Читайте нас также:
#ракета
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
На Западную Европу надвигается «метеобомба»
Изображение к статье: На Западную Европу надвигается «метеобомба»
Антимигрантский протест в Дублине обернулся беспорядками
Изображение к статье: Антимигрантский протест в Дублине обернулся беспорядками
Минобороны РФ направит резервистов на защиту НПЗ от дронов
Изображение к статье: Минобороны РФ направит резервистов на защиту НПЗ от дронов
Изображение к статье: В Испании арестована банда, похитившая более 1000 стульев из ресторанов
В Испании арестована банда, похитившая более 1000 стульев из ресторанов 1 160
Изображение к статье: Зеленский: Трамп предложил неплохой компромисс, но я не уверен, что Путин поддержит
Зеленский: Трамп предложил неплохой компромисс, но я не уверен, что Путин поддержит 1 461
Изображение к статье: В Германии назвали профессии, где больше всего мигрантов
В Германии назвали профессии, где больше всего мигрантов 348
Изображение к статье: Прокуратура Парижа оценила украденные из Лувра реликвии
Прокуратура Парижа оценила украденные из Лувра реликвии 1 297

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 83
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 57
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 130
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 29
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 67
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 83
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 57

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео