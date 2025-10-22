Новый президент Перу во вторник объявил чрезвычайное положение в столице Лиме, таким образом правительство пытается остановить рост преступности, пишет LETA со ссылкой на AP.

В последние годы в Перу увеличилось число убийств, случаев насильственного вымогательства и нападений в общественных местах.

С января по сентябрь полиция зарегистрировала 1690 убийств по сравнению с 1502 случаями за тот же период в прошлом году.

Бывшая президент Дина Болуарте была отстранена от должности Конгрессом Перу 10 октября после процедуры импичмента, в ходе которой законодатели заявили, что она не справилась с волной преступности.

Её место немедленно занял спикер парламента Хосе Хери.

Чрезвычайное положение в Лиме продлится 30 дней, заявил президент в телеобращении.

Правительство рассматривает различные меры, в том числе направление военных на помощь полиции, а также ограничение свободы собраний и передвижения, указал Хери.

Позже правительство опубликовало указ, которым официально объявило чрезвычайное положение.

В Перу проходят массовые протесты против насилия и коррупции. Их организуют активисты так называемого поколения Z.

В четверг протестующие собрались в Лиме, потребовав также отставки нового президента.

В столкновениях погиб один человек, около 100 получили ранения, в том числе несколько полицейских и журналистов.

Предыдущая президент Болуарте в марте также объявляла 30-дневное чрезвычайное положение, однако это не оказало существенного влияния на снижение уровня преступности.