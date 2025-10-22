Прокурор Парижа заявила, что стоимость украденных драгоценностей из Лувра оценивается в 88 миллионов евро. Делом занимаются более ста следователей.

По оценке прокурора Парижа, императорские драгоценности, украденные в воскресенье из Лувра, стоили 88 миллионов евро. При этом эта сумма не включает их историческую ценность для Франции.

"Злоумышленники, похитившие эти драгоценности, не заработают 88 миллионов евро, если у них возникнет очень плохая идея разобрать эти драгоценности, — сказала прокурор Лора Бекко в интервью телекомпании RTL во вторник. — Мы можем надеяться на то, что они подумают об этом и не станут уничтожать их без всякой причины".

По словам Бекко, чье ведомство ведет расследование, в поисках подозреваемых и драгоценностей после дерзкой кражи из самого посещаемого музея мира сейчас участвуют около 100 следователей.

Задаются вопросы о безопасности

Ранее во вторник министр культуры Франции заявила, что система безопасности, установленная в Лувре, работала должным образом во время кражи.

"Система безопасности музея Лувр не подвела, это факт. Охранный аппарат музея Лувр сработал", — сказала Рашида Дати депутатам Национального собрания.

Ее комментарии прозвучали после того, как возникли вопросы о безопасности Лувра и о том, не подвели ли камеры наблюдения, так как в воскресенье утром воры поднялись к окну Лувра на автовышке, разрезали его шлифовальными машинками, разбили витрины и скрылись с бесценными наполеоновскими драгоценностями.

Дати заявила, что начала административное расследование в дополнение к полицейскому, чтобы обеспечить полную прозрачность произошедшего, но не сообщила никаких подробностей о том, как ворам удалось совершить ограбление, учитывая, что камеры работали.

Восемь минут на кражу восьми предметов

По словам официальных лиц, ограбление длилось в общей сложности восемь минут. Внутри Лувра они провели менее четырех. По словам министра культуры Франции, этот инцидент стал "раной для всех нас".

"Почему? Потому что Лувр — это не просто самый большой музей в мире. Это витрина нашей французской культуры и нашего общего достояния", — сказала Рашида Дати.

В воскресенье кража была совершена в позолоченной галерее Аполлона, где выставлены бриллианты Короны. По сигналу тревоги в зал вошли сотрудники Лувра, заставив злоумышленников броситься наутек, но кража уже была закончена.

По словам официальных лиц, было похищено восемь предметов: сапфировая диадема, ожерелье и одна серьга из комплекта, связанного с французскими королевами XIX века Марией-Амели и Гортензией.

Также были украдены изумрудное ожерелье и серьги из комплекта императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона Бонапарта, брошь-реликварий и диадема императрицы Евгении и ее большая брошь в виде корсажа-банта — ценный императорский ансамбль XIX века.

В понедельник министр внутренних дел Франции Лоран Нюньес сообщил, что сигнализация в музее сработала, когда окно галереи Аполлона было взломано.

Полицейские прибыли на место через две-три минуты после того, как их вызвал человек, ставший свидетелем происшествия, сказал он в эфире телеканала LCI.