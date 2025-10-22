Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Прокуратура Парижа оценила украденные из Лувра реликвии 1 297

В мире
Дата публикации: 22.10.2025
Euronews
Изображение к статье: Прокуратура Парижа оценила украденные из Лувра реликвии
ФОТО: pixabay

Прокурор Парижа заявила, что стоимость украденных драгоценностей из Лувра оценивается в 88 миллионов евро. Делом занимаются более ста следователей.

По оценке прокурора Парижа, императорские драгоценности, украденные в воскресенье из Лувра, стоили 88 миллионов евро. При этом эта сумма не включает их историческую ценность для Франции.

"Злоумышленники, похитившие эти драгоценности, не заработают 88 миллионов евро, если у них возникнет очень плохая идея разобрать эти драгоценности, — сказала прокурор Лора Бекко в интервью телекомпании RTL во вторник. — Мы можем надеяться на то, что они подумают об этом и не станут уничтожать их без всякой причины".

По словам Бекко, чье ведомство ведет расследование, в поисках подозреваемых и драгоценностей после дерзкой кражи из самого посещаемого музея мира сейчас участвуют около 100 следователей.

Задаются вопросы о безопасности

Ранее во вторник министр культуры Франции заявила, что система безопасности, установленная в Лувре, работала должным образом во время кражи.

"Система безопасности музея Лувр не подвела, это факт. Охранный аппарат музея Лувр сработал", — сказала Рашида Дати депутатам Национального собрания.

Ее комментарии прозвучали после того, как возникли вопросы о безопасности Лувра и о том, не подвели ли камеры наблюдения, так как в воскресенье утром воры поднялись к окну Лувра на автовышке, разрезали его шлифовальными машинками, разбили витрины и скрылись с бесценными наполеоновскими драгоценностями.

Дати заявила, что начала административное расследование в дополнение к полицейскому, чтобы обеспечить полную прозрачность произошедшего, но не сообщила никаких подробностей о том, как ворам удалось совершить ограбление, учитывая, что камеры работали.

Восемь минут на кражу восьми предметов

По словам официальных лиц, ограбление длилось в общей сложности восемь минут. Внутри Лувра они провели менее четырех. По словам министра культуры Франции, этот инцидент стал "раной для всех нас".

"Почему? Потому что Лувр — это не просто самый большой музей в мире. Это витрина нашей французской культуры и нашего общего достояния", — сказала Рашида Дати.

В воскресенье кража была совершена в позолоченной галерее Аполлона, где выставлены бриллианты Короны. По сигналу тревоги в зал вошли сотрудники Лувра, заставив злоумышленников броситься наутек, но кража уже была закончена.

По словам официальных лиц, было похищено восемь предметов: сапфировая диадема, ожерелье и одна серьга из комплекта, связанного с французскими королевами XIX века Марией-Амели и Гортензией.

Также были украдены изумрудное ожерелье и серьги из комплекта императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона Бонапарта, брошь-реликварий и диадема императрицы Евгении и ее большая брошь в виде корсажа-банта — ценный императорский ансамбль XIX века.

В понедельник министр внутренних дел Франции Лоран Нюньес сообщил, что сигнализация в музее сработала, когда окно галереи Аполлона было взломано.

Полицейские прибыли на место через две-три минуты после того, как их вызвал человек, ставший свидетелем происшествия, сказал он в эфире телеканала LCI.

Читайте нас также:
#ограбление #лувр
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    22-го октября

    Французское правительство обратилось за помощью к израильской разведке ,,Шабак,,потому как прекрасно знают,кто заказал или кто может купить такие сокровища,поэтому евреи будут шерстить евреев и найдут,если не остановят на каком то этапе👅😀

    1
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
На Западную Европу надвигается «метеобомба»
Изображение к статье: На Западную Европу надвигается «метеобомба»
Антимигрантский протест в Дублине обернулся беспорядками
Изображение к статье: Антимигрантский протест в Дублине обернулся беспорядками
Минобороны РФ направит резервистов на защиту НПЗ от дронов
Изображение к статье: Минобороны РФ направит резервистов на защиту НПЗ от дронов
Изображение к статье: В Испании арестована банда, похитившая более 1000 стульев из ресторанов
В Испании арестована банда, похитившая более 1000 стульев из ресторанов 1 160
Изображение к статье: Зеленский: Трамп предложил неплохой компромисс, но я не уверен, что Путин поддержит
Зеленский: Трамп предложил неплохой компромисс, но я не уверен, что Путин поддержит 1 461
Изображение к статье: В Германии назвали профессии, где больше всего мигрантов
В Германии назвали профессии, где больше всего мигрантов 349
Изображение к статье: Орбан: Подготовка к саммиту Трампа и Путина продолжается
Орбан: Подготовка к саммиту Трампа и Путина продолжается 221

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 83
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 57
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 130
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 29
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 67
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 83
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 57

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео