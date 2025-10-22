Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Силиня подсказала ЕС, чем отличаются беженцы и мигранты 0 535

В мире
Дата публикации: 22.10.2025
LETA
Изображение к статье: Силиня подсказала ЕС, чем отличаются беженцы и мигранты
ФОТО: LETA

Миграционная политика Европейского союза (ЕС) нуждается в пересмотре, чтобы более четко разграничить военных беженцев и экономических мигрантов, заявила в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Эвика Силиня.

Она отметила, что миграционная политика ЕС не соответствует современной ситуации с безопасностью и гибридными угрозами, поэтому необходимо разграничить военных беженцев и экономических мигрантов, которых нельзя однозначно рассматривать как лиц, ищущих убежища.

Силиня подчеркнула, что в настоящее время политика ЕС в области миграции и возвращения мигрантов не является достаточно эффективной, поэтому в мае Латвия и еще восемь государств ЕС обратились к Европейской комиссии с призывом ускорить решение проблем миграции.

"Латвия на своих границах сталкивается с гибридными угрозами, но в Европе подобные темы в настоящее время не поднимаются ни в документах, ни в Конвенции ООН о статусе беженцев", - сказала Силиня.

Сегодня премьер-министр отправится на заседание Евросовета, в рамках которого подписавшие инициативу страны проведут встречу, чтобы согласовать возможные изменения в международных документах. Силиня отметила, что с момента вступления в силу Конвенции ООН о статусе беженцев прошло более 50 лет, и с тех пор изменилось понимание того, кому в первую очередь следует оказывать помощь.

"Люди, которые по экономическим причинам ищут лучшие возможности для карьеры и жизни, не могут считаться лицами, ищущими убежища", - сказала премьер, подчеркнув, что помощь прежде всего должна оказываться тем, кто бежит от войны, например, как это делает Латвия, поддерживая жителей Украины.

Читайте нас также:
#беженцы #мигранты #эвика силиня
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
На Западную Европу надвигается «метеобомба»
Изображение к статье: На Западную Европу надвигается «метеобомба»
Антимигрантский протест в Дублине обернулся беспорядками
Изображение к статье: Антимигрантский протест в Дублине обернулся беспорядками
Минобороны РФ направит резервистов на защиту НПЗ от дронов
Изображение к статье: Минобороны РФ направит резервистов на защиту НПЗ от дронов
Изображение к статье: В Испании арестована банда, похитившая более 1000 стульев из ресторанов
В Испании арестована банда, похитившая более 1000 стульев из ресторанов 1 160
Изображение к статье: Зеленский: Трамп предложил неплохой компромисс, но я не уверен, что Путин поддержит
Зеленский: Трамп предложил неплохой компромисс, но я не уверен, что Путин поддержит 1 461
Изображение к статье: В Германии назвали профессии, где больше всего мигрантов
В Германии назвали профессии, где больше всего мигрантов 349
Изображение к статье: Прокуратура Парижа оценила украденные из Лувра реликвии
Прокуратура Парижа оценила украденные из Лувра реликвии 1 297

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 83
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 57
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 130
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 29
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 67
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 83
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 57

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео