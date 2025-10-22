"На этих выборах нет проигравших. Это совместная победа всех нас".

На президентских выборах в непризнанной Турецкой республике Северного Кипра победу одержал лидер оппозиционной Республиканской турецкой партии (РТП) Туфан Эрхюрман. Он набрал 62,76% голосов избирателей.

За нынешнего главу государства Эрсина Татара, поддерживаемого Турцией и выступающего за раздел Кипра на два государства, проголосовали 35,81% участников выборов.

"На этих выборах нет проигравших. Это совместная победа всех нас – турецких киприотов. Я буду выполнять свои обязанности, особенно в вопросах внешней политики, в тесном контакте с Турецкой республикой, так что оснований для беспокойства нет", – заявил победитель. При этом он сообщил, что намерен возобновить переговоры о воссоединении острова.

Турецкая Республика Северного Кипра, ТРСК (тур. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, KKTC, также иногда используется сокращённо-нейтральное название Северный Кипр, тур. Kuzey Kıbrıs) — частично признанное государство, занимающее северную треть острова Кипр, расположенного в границах Республики Кипр. Признана только Турцией и сильно зависит от её экономической, политической и военной поддержки. Турция размещает в Северном Кипре контингент своих войск при поддержке ТРСК; Республика Кипр и ООН считают его оккупационной силой. Республика входит в Организацию исламского сотрудничества и Организацию тюркских государств как наблюдатель.

Население Турецкой Республики Северного Кипра составляет около 294 906 человек, проживающих на площади 3355 км² (включая небольшой полуэксклав Коккина). Подавляющее большинство населения — этнические турки, представляющие две общины: местные турки-киприоты (около половины) и анатолийские турки, переселенцы из Турции. Проживают также остатки удержавшихся в своих анклавах греков-киприотов и ливанцев-маронитов. Столицей ТРСК является город Лефкоша (фактически северная часть Никосии, разделённой между Республикой Кипр и ТРСК).

ТРСК отделена от остальной части Кипра буферной зоной. Линию, разделяющую остров на два сектора (так называемая «Зелёная линия» — англ. Green Line), охраняет контингент ВС ООН по поддержанию мира на Кипре (UNFICYP — сокр. от англ. United Nations Peacekeeping Force in Cyprus).