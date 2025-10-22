Baltijas balss logotype
В этом году в Эстонии во время гнездования погибло около 120 000 птенцов 1 260

В мире
Дата публикации: 22.10.2025
LETA
Изображение к статье: В этом году в Эстонии во время гнездования погибло около 120 000 птенцов
ФОТО: pixabay

Вырубка лесов в Эстонии в период гнездования птиц нанесла в этом году природе колоссальный ущерб. По оценкам, сделанным на основе проверок Департамента окружающей среды, в результате вырубок в гнездовой период этого года погибло не менее 120 000 еще не оперившихся птенцов.

С 15 апреля по 30 июня Департамент окружающей среды проверил соблюдение режима тишины на 2667 лесных делянках с разрешениями на вырубку. Активная лесозаготовительная деятельность была зафиксирована на 152 из них, то есть в 5,7% случаев. Если применить эту пропорцию ко всем выданным в Эстонии разрешениям, можно предположить, что в период гнездования в каждый отдельно взятый момент времени вырубка велась более чем на тысяче участков.

Анализ зафиксированных случаев вырубки показал, что 48,7% из них велись в лесах с высокой численностью птиц, а 51,3% — в насаждениях со средней или низкой численностью.

В среднем на участках с высокой плотностью птиц уничтожалось шесть гнезд на гектар, а на остальных — три. По оценкам, в каждом разрушенном гнезде было по пять птенцов, еще не умеющих летать, или яиц. На основании этих данных можно сделать вывод, что во время вырубок в период гнездования погибло не менее 120 000 птенцов.

«Каждая вырубка в период гнездования означает уничтожение конкретного выводка. Речь идет о сотнях тысяч жизней, которые уже зародились, но не успели опериться», — сказал глава Эстонского орнитологического общества Каарел Выханду.

По мнению орнитологов, эти результаты подтверждают, что действующее законодательство о режиме тишины и методы его применения не обеспечивают реальной защиты гнездящихся в лесах птиц. Несмотря на неэтичность вырубки в период гнездования и проверки Департамента окружающей среды, значительная часть лесозаготовок проводится именно тогда, когда природе наносится непоправимый вред. Согласно опросам, 93% жителей Эстонии поддерживают прекращение вырубок в гнездовой период.

Эстонское орнитологическое общество призывает правительство и Министерство климата установить обязательный режим тишины во всех хозяйственных лесах с 15 апреля по 15 июля и на охраняемых природных территориях с 15 марта по 31 августа.

«Цена нарушения режима тишины — не абстрактное понятие. Это ежегодная потеря десятков тысяч жизней, которую можно было бы предотвратить одним политическим решением», — подчеркнул глава Эстонского орнитологического общества Каарел Выханду.

#птицы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    22-го октября

    Это, потому что в Эстонии не используется в обязательном порядке биотополиво в дизеле.

    1
    2

