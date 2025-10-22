Baltijas balss logotype
В Германии назвали профессии, где больше всего мигрантов 0 348

В мире
Дата публикации: 22.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: В Германии назвали профессии, где больше всего мигрантов

Чаще всего мигранты встречаются в таких профессиях, как сварщики, повара и строители, сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии. Меньше всего приезжих и их потомков - среди полицейских и спасателей.

Более четверти всех работающих жителей Германии (26 процентов) по итогам 2024 года составили иммигранты и их потомки. При этом в некоторых отраслях их доля достигает примерно половины, сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ в среду, 22 октября.

Больше всего мигрантов - среди строителей и поваров

Статистики учли людей, чьи родители или они сами приехали в Германию после 1950 года. Чаще всего они встречаются в таких профессиональных областях, как сварочная техника (60%), повара и производство продуктов питания (54%), возведение строительных лесов (48%), вождение общественного транспорта (47%), переработка мяса (46%), обслуживание в сфере общественного питания (45 процентов).

Среди других лидеров по этому показателю - производство пластмасс и резины (44%), гостиничный бизнес (40%), вождение грузовиков (39%), металлообработка (37%), уход за престарелыми (33 процента).

Меньше всего мигрантов - среди полицейских и спасателей

Меньше всего иммигрантов и их потомков - среди полицейских (7%), работников экстренных служб (8%), сотрудников государственных и страховых учреждений, учителей начальной школы и юристов (по 9%), работников налоговой инспекции (10 процентов).

Эти данные получены на основе микропереписи населения, проведенной в 2024 году среди 1% жителей Германии старше 15 лет. Социологи не учитывали тех, кто живет не в отдельном доме или квартире, а в общежитиях. Поэтому в статистику не попали многие беженцы.

#мигранты #Германия
