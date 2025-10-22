Столкновения между полицией и по меньшей мере 1 000 протестующими вспыхнули во вторник у гостиницы, где размещены просители международной защиты; полиция позже заявила о шести задержанных, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Демонстрация прошла после того, как 26‑летний проситель убежища был обвинён в сексуальном нападении на 10‑летнюю девочку вблизи гостиницы Citywest, где размещаются просители убежища, в деревне Сэггарт на юго‑западе Дублина, сообщили местные СМИ.

Протестующие несли ирландские флаги и плакаты с надписью «Irish lives matter» («Жизни ирландцев важны»), скандировали «Прогоните их!».

Демонстранты забрасывали полицейских кирпичами, стеклянными бутылками и петардами, подожгли полицейский фургон и направляли лазеры на полицейский вертолёт. Один сотрудник полиции получил ранение в ногу. Полицейские атаковали протестующих и применяли перцовый спрей, чтобы оттеснить их от гостиничного комплекса.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин охарактеризовал произошедшее как «очень серьёзное и очень тяжёлое», осудив «насильственные беспорядки» и «подлые» нападения на полицейских.

26‑летний мужчина во вторник предстал в суде по делу о сексуальном нападении, совершённом в районе гостиницы; сообщается, что потерпевшая была помещена под опеку государства и в момент инцидента «тайно исчезла» во время поездки в центр Дублина.

Министр юстиции и миграции Джим О’Каллаган осудил беспорядки, упомянув забрасывание полицейских. «К сожалению, использование преступления в качестве орудия людьми, желающими сеять раскол в нашем обществе, не стало неожиданностью», — заявил он.

Полиция отметила, что протест был организован «различными группами в социальных сетях, которые подстрекают к ненависти и насилию и призывают других присоединиться».

В Ирландии и Великобритании в последние годы усилилось негативное отношение к иммиграции, и гостиницы, где размещают просителей убежища, нередко становятся очагами протестов и насилия. В июне в Северной Ирландии также произошли столкновения у гостиниц для мигрантов, которые привели к десяткам пострадавших полицейских. Полиция не подтвердила национальность обвиняемых подростков в том случае, но в суде они просили переводчика на румынский язык; властями инциденты были охарактеризованы как «расистские».