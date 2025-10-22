Baltijas balss logotype
В Таллиннском зоопарке производят самый экзотический в Эстонии навоз 0 180

В мире
Дата публикации: 22.10.2025
LETA
Изображение к статье: В Таллиннском зоопарке производят самый экзотический в Эстонии навоз
ФОТО: пресс-фото

В Таллиннском зоопарке из навоза слонов, носорогов, бизонов и других экзотических животных производят самый экзотический в Эстонии перегной.

В центр компостирования зоопарка ежедневно собирают от 30 до 40 кубометров природного сырья: навоз, солому, сено, опилки, мелкие ветки, скошенную траву и остатки растительного корма.

Особенно весом вклад павильона толстокожих животных — слонов, носорога и карликового бегемота. Эти крупнейшие в зоопарке производители навоза ежедневно дают в совокупности девять кубометров сырья. Бизоны также вносят значительный вклад, поскольку их в зоопарке много. А вот козы, хоть их и предостаточно, производят мелкий помет, поэтому их доля в конечном продукте меньше.

Все это смешивается, измельчается и укладывается в бурты, где происходит аэробное компостирование. Воздух, микробы и время делают свое дело, и в результате получается бурый, плодородный, богатый питательными веществами перегной, который подходит для садов и огородов, теплиц и декоративных клумб.

До конца октября экзотический перегной из Таллиннского зоопарка можно приобрести со скидкой 30%. Зоопарк рекомендует использовать его в смеси с почвой или в качестве улучшителя почвы — он подходит для различных садовых культур.

#эстония #зоопарк
Оставить комментарий

Видео