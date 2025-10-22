Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вильнюс «атаковали» десятки контрабандных метеозондов из Беларуси. Пришлось закрыть аэропорт 1 921

В мире
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вильнюс «атаковали» десятки контрабандных метеозондов из Беларуси. Пришлось закрыть аэропорт
ФОТО: dreamstime

Во вторник вечером работа Вильнюсского аэропорта была нарушена из-за метеозондов, которые используются для контрабанды сигарет из Беларуси, сообщил Национальный центр управления кризисами, пишет LETA со ссылкой на LRT.

Центр указал, что в небе наблюдаются несколько десятков таких аэростатов, и их может быть ещё больше.

«Полёты приостановлены до дальнейшего уведомления со стороны Департамента гражданской авиации Литвы. Клиентов и пассажиров аэропорта просят следить за официальной информацией от Вильнюсского аэропорта», – говорится в сообщении.

Как рассказала агентству BNS представитель литовских аэропортов Виталия Роче, контрабандные аэростаты повлияли в общей сложности на шесть рейсов – как прилетающих в Литву, так и вылетающих из неё.

«Некоторые рейсы были перенаправлены в Каунас, один самолёт вернулся в аэропорт вылета», – сообщила Роче.

«Мы не можем ответить, когда ситуация разрешится, потому что невозможно предсказать, когда воздушное пространство будет снова открыто. Как только это произойдёт, Вильнюсский аэропорт возобновит работу», – добавила она.

Вильнюсский аэропорт временно закрыт до 6:30 утра среды или до решения компании управления воздушным движением «Oro Navigacija», сообщил Национальный центр управления кризисами.

В последний раз деятельность аэропорта была нарушена из-за таких шаров в начале октября. Тогда воздушное пространство Литвы пересекли более 20 метеозондов.

Согласно сообщению Вильнюсского аэропорта, из-за ограничений в его работе пострадали более 4000 пассажиров и 30 рейсов. Четырнадцать рейсов были перенаправлены в другие аэропорты: десять – в Каунас, два – в Ригу, по одному – в Палангу и Варшаву.

Десять рейсов были отменены, один самолёт вернулся в аэропорт вылета, и ожидается, что ещё несколько рейсов из Вильнюса будут задержаны.

На сайте рижского аэропорта сообщается, что сегодня утром был отменён рейс из Вильнюса в Ригу, который должен был приземлиться в столице Латвии в 6:30.

Читайте нас также:
#литва
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    22-го октября

    А как-же стена дронов??? Где лучшее в мире ПВО ??? Т.е. над страной НАТО могут летать все кому ни попадя? И никто ничего сделать не может??? Причём который год уже....

    11
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
На Западную Европу надвигается «метеобомба»
Изображение к статье: На Западную Европу надвигается «метеобомба»
Антимигрантский протест в Дублине обернулся беспорядками
Изображение к статье: Антимигрантский протест в Дублине обернулся беспорядками
Минобороны РФ направит резервистов на защиту НПЗ от дронов
Изображение к статье: Минобороны РФ направит резервистов на защиту НПЗ от дронов
Изображение к статье: В Испании арестована банда, похитившая более 1000 стульев из ресторанов
В Испании арестована банда, похитившая более 1000 стульев из ресторанов 1 160
Изображение к статье: Зеленский: Трамп предложил неплохой компромисс, но я не уверен, что Путин поддержит
Зеленский: Трамп предложил неплохой компромисс, но я не уверен, что Путин поддержит 1 461
Изображение к статье: В Германии назвали профессии, где больше всего мигрантов
В Германии назвали профессии, где больше всего мигрантов 349
Изображение к статье: Прокуратура Парижа оценила украденные из Лувра реликвии
Прокуратура Парижа оценила украденные из Лувра реликвии 1 297

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 40
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 84
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 57
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 131
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 29
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 67
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 40
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 84
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 57

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео