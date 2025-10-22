Во вторник вечером работа Вильнюсского аэропорта была нарушена из-за метеозондов, которые используются для контрабанды сигарет из Беларуси, сообщил Национальный центр управления кризисами, пишет LETA со ссылкой на LRT.

Центр указал, что в небе наблюдаются несколько десятков таких аэростатов, и их может быть ещё больше.

«Полёты приостановлены до дальнейшего уведомления со стороны Департамента гражданской авиации Литвы. Клиентов и пассажиров аэропорта просят следить за официальной информацией от Вильнюсского аэропорта», – говорится в сообщении.

Как рассказала агентству BNS представитель литовских аэропортов Виталия Роче, контрабандные аэростаты повлияли в общей сложности на шесть рейсов – как прилетающих в Литву, так и вылетающих из неё.

«Некоторые рейсы были перенаправлены в Каунас, один самолёт вернулся в аэропорт вылета», – сообщила Роче.

«Мы не можем ответить, когда ситуация разрешится, потому что невозможно предсказать, когда воздушное пространство будет снова открыто. Как только это произойдёт, Вильнюсский аэропорт возобновит работу», – добавила она.

Вильнюсский аэропорт временно закрыт до 6:30 утра среды или до решения компании управления воздушным движением «Oro Navigacija», сообщил Национальный центр управления кризисами.

В последний раз деятельность аэропорта была нарушена из-за таких шаров в начале октября. Тогда воздушное пространство Литвы пересекли более 20 метеозондов.

Согласно сообщению Вильнюсского аэропорта, из-за ограничений в его работе пострадали более 4000 пассажиров и 30 рейсов. Четырнадцать рейсов были перенаправлены в другие аэропорты: десять – в Каунас, два – в Ригу, по одному – в Палангу и Варшаву.

Десять рейсов были отменены, один самолёт вернулся в аэропорт вылета, и ожидается, что ещё несколько рейсов из Вильнюса будут задержаны.

На сайте рижского аэропорта сообщается, что сегодня утром был отменён рейс из Вильнюса в Ригу, который должен был приземлиться в столице Латвии в 6:30.