Бельгия потребовала от ЕС разделить риски по активам РФ

В мире
Дата публикации: 23.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Бельгия потребовала от ЕС разделить риски по активам РФ
ФОТО: Виталий Вавилкин

Премьер-министр Бельгии де Вевер перед саммитом в Брюсселе заявил, что его страна не поддержит инициативу ЕС по использованию замороженных активов РФ на поддержку Украине, если остальные страны не разделят риски.

Бельгия, где находится бо́льшая часть замороженных в Европе российских активов, не поддержит инициативу Евросоюза по использованию этих средств на поддержку Украине, если остальные страны объединения не разделят с ней возможные риски. Соответствующее заявление премьер-министр страны Барт де Вевер сделал в четверг, 23 октября, на саммите ЕС в Брюсселе.

"Я хочу полного разделения риска, потому что риск большой. <...> Мы (также - Ред.) хотим гарантий, что в случае необходимости возврата денег каждое государство-участник внесет свой вклад", - сказал де Вевер. По его словам, в ряде стран, помимо Бельгии, "находятся огромные суммы российских денег", но представители этих стран "молчат об этом". "Если мы действуем, то тогда действуем все вместе. Это европейская солидарность", - приводит издание Euractiv слова де Вевера.

Политик подчеркнул, что "можно будет двигаться дальше", только если эти три "вполне разумных" требования будут выполнены. "Если нет, я сделаю все, что в моих силах, - на европейском и национальном уровнях - политически и юридически, чтобы предотвратить это решение", - указал он.

Премьер-министр Бельгии также призвал Еврокомиссию представить "правовое обоснование" для плана по использованию российских активов. "Это не мелочь - даже во время Второй мировой войны замороженные активы не трогали", - заявил де Вевер. В связи с этим политик отметил, что "был бы удивлен", если договориться обо всем удастся сегодня: "Но чудеса случались и раньше".

Де Вевера поддержал канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz). "Я разделяю его опасения. Но он заинтересован в общем решении, и поэтому я исхожу из того, что сегодня мы сможем сделать еще один шаг вперед", - приводит слова немецкого политика агентство dpa.

Более оптимистичен премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. "У нас есть решение, которое юридически устойчиво и учитывает интересы Бельгии", - сказал он по прибытии на саммит. Оптимизм финского политика разделяет и председатель Евросовета Антониу Кошта: "Сегодня <...> мы примем политическое решение об обеспечении финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы, включая средства на закупку военной техники".

#санкции против россии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
