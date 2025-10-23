Baltijas balss logotype
Бывший премьер-министр Грузии признал получение незаконных доходов 0 217

В мире
Дата публикации: 23.10.2025
Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признал, что в течение многих лет получал незаконные доходы, сотрудничая со следствием, сообщили в среду представители властей, пишет LETA со ссылкой на AFP.

На прошлой неделе антикоррупционная прокуратура и службы безопасности провели обыски в домах и офисах нескольких бывших высокопоставленных чиновников. Некоторые комментаторы считают, что это свидетельствует о внутреннем конфликте в правящей элите.

Прокуратура заявила, что обыски связаны с несколькими уголовными делами, однако не уточнила, по каким конкретно преступлениям они возбуждены.

Обыскам подверглись лица, длительное время связанные с правящей партией «Грузинская мечта» и службами безопасности. В ходе обысков были изъяты миллионы долларов наличными, документы и электронные устройства.

Гарибашвили "полностью сотрудничает со следствием и признал, что на протяжении многих лет получал незаконные доходы", — заявил журналистам глава антикоррупционного бюро Службы государственной безопасности Эмзар Гагнидзе.

В сентябре был задержан бывший министр обороны в правительстве Гарибашвили — Джуаншер Бурчуладзе, которому предъявлены обвинения в отмывании денег и злоупотреблении властью.

43-летний Гарибашвили занимал пост премьер-министра два срока и считается соратником олигарха и основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Эксперты связывают его задержание с обострившимся конфликтом внутри партии «Грузинская мечта».

#грузия
Видео