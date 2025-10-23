Baltijas balss logotype
Евросоюз решил жëстко наказать Китай

В мире
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
ФОТО: Global Look Press
ФОТО: Global Look Press

Handelsblatt: ЕС хочет наказать КНР жëсткими санкциями за экспортную блокаду.

Главы государств и правительств Европейского союза собрались уполномочить Еврокомиссию принимать контрмеры против экспортной блокады со стороны Китая. Об этом сообщило издание Handelsblatt.

Причиной таких жестких мер стали растущие перебои в поставках критически важного сырья из Китая. Кроме того, Китай блокирует экспорт производителя микросхем Nexperia в Европу. Из-за этого немецкие промышленные компании уже предупредили о риске приостановки производства. Так, у Volkswagen запасы микросхем уже были на исходе, однако перебоев удалось избежать благодаря альтернативному поставщику.

Как заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, если ситуация не улучшится, то Брюссель введет ответные меры.

Подчеркивается, что, несмотря на неоднократные сигналы Пекина об освобождении европейских компаний от ограничений, на практике ничего не меняется. Несколько правительств стран ЕС призвали задействовать так называемый «Инструмент борьбы с принуждением» (Anti-Coercion Instrument), который позволяет ЕС реагировать на экономический шантаж жесткими контрсанкциями. В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц уже предостерег власти Китая от эскалации.

#европа
  • A
    Aleks
    23-го октября

    Китай и ее руководство не Россия и Владимир Путин.С Китаем не решишь вопрос по еврейской линии особо не заморачиваясь. В ЕС думают,что все так просто,ведь привыкли все решать через еврейские лобби в разных странах,а попробуйте решить вопрос без него и останетесь без штанов с одним обрезанным 👽😂😈🔯

    Aleks
    23-го октября

    Евросоюз хочет побороться с Китаем?!😂 С Китаем договариваются даже США,а не 27 мосек Европы ,которые ,видимо,хотят развалиться.

    Алексей Зиновьев
    23-го октября

    "... Брюссель введёт ответные меры..." Хомяк опять всех смешит. Наверное откажется от Китайских товаров и устроит полное разграбление экономики ЕС, как в свое время сделал с Латвией. ...большой такой доской по носу и в коробку из под обуви.

Видео