Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Глава МИД Венгрии заявил об одержимости ЕС войной 2 255

В мире
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Глава МИД Венгрии заявил об одержимости ЕС войной
ФОТО: Unsplash

Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС одержим войной и пытается избежать мира на Украине.

Европейский союз (ЕС) одержим войной и пытается избежать любых действий, которые приблизили бы мир на Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Почему? Потому что Европа сейчас находится во власти военной психологии», — пояснил министр журналистам.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия сохраняет каналы связи с Россией открытыми и всегда готова стать посредником в переговорах. «Если вы откажетесь от каналов связи, вы откажетесь и от надежды на мир», — заключил глава МИД.

Ранее директор по коммуникациям правящей партии Венгрии «Венгерский гражданский союз» («Фидес») депутат Тамаш Менцер объяснил нежелание европейских лидеров в Брюсселе приближать мир на Украине страхом перед ответственностью за все принятые плохие решения. По словам политика, действия Брюсселя разрушили европейскую экономику.

«Они защищают свою собственную задницу, свою карьеру и поэтому будут и дальше разрушать и толкать Европу в пропасть», — заключил Менцер.

Читайте нас также:
#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • А
    Андрей
    23-го октября

    Редакция, отчего убрали статистику просмотров каждой статьи? А ведь было так интересно кому чего интересно.

    1
    1
  • А
    Андрей
    23-го октября

    Трудно не согласиться с последним абзацем. Никто не любит, когда его критикуют. А вот ответственности за содеянное - ужасает многих. Ибо "знает кошка чьё мясо съела".

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как Мерц пояснил свои слова о дочерях и «облике городов»
Изображение к статье: Как Мерц пояснил свои слова о дочерях и «облике городов»
Путин настаивает: саммит с Трампом в Будапеште не отменен, а перенесен
Изображение к статье: Путин настаивает: саммит с Трампом в Будапеште не отменен, а перенесен
Российские истребитель и самолет-заправщик вторглись в воздушное пространство Литвы
Изображение к статье: Российские истребитель и самолет-заправщик вторглись в воздушное пространство Литвы
«АЗС начнут останавливаться» - эксперт предупредил об угрозе топливного кризиса на Украине
Изображение к статье: «АЗС начнут останавливаться» - эксперт предупредил об угрозе топливного кризиса на Украине
Изображение к статье: Трамп наконец ввел санкции против России. Почему Путин может отделаться легким испугом?
Трамп наконец ввел санкции против России. Почему Путин может отделаться легким испугом? 2 919
Изображение к статье: Бельгия потребовала от ЕС разделить риски по активам РФ
Бельгия потребовала от ЕС разделить риски по активам РФ 225
Изображение к статье: Любовь принца к диким животным обернулась боком. Иконка видео
Принц Гарри патронирует неоколониализму в Африке, утверждают расследователи 133
Изображение к статье: Из-за санкций против России португальцы могут остаться на Рождество без трески
Из-за санкций против России португальцы могут остаться на Рождество без трески 2 601

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 335
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 635
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 500
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3954
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 32
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 68
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 335
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 635
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 500

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео