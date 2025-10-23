Объем государственного долга США впервые в истории превысил $38 трлн. Это следует из статистических данных американского Минфина. За прошлый год он вырос примерно на $2,18 трлн, следует из данных американского Министерства финансов.

Отметку $37 трлн государственный долг США впервые превысил 13 августа 2025 года. Перед достижением этого значения ведомство обновило диаграмму, которая показывает динамику госдолга США. Тогда объединенный экономический комитет конгресса США прогнозировал, что увеличение долга еще на $1 трлн будет достигнуто примерно в феврале 2026 года, однако это произошло раньше.

Долг накопился быстрее на фоне приостановки работы федерального правительства. Издание Associated Press отмечает, что это самый быстрый темп накопления долга, не считая времен пандемии COVID-19.

США берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет. Нехватка денег уже много лет восполняется за счет выпуска государственных облигаций, то есть заимствования на рынке.

В Счетной палате США отмечают, что для американцев рост государственного долга приведет к более высоким процентным ставкам по ипотеке и автокредитам, более низким зарплатам работников предприятий, а также росту цен на товары и услуги.

Ожидается, что процентные платежи по государственному долгу в США вырастут с $4 трлн за последнее десятилетие до $14 трлн в течение следующих десяти лет, что приведет к сокращению государственных и частных расходов в ключевых секторах экономики, пишет CBS News с ссылкой на Фонд Петерсона.

В мае этого года рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг США с максимального уровня Aaa до Aa1, отражая обеспокоенность инвесторов растущим государственным долгом. Два других крупных рейтинговых агентства, Standard & Poor's и Fitch Ratings, также понизили рейтинг США.