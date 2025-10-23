Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии начали проверять контракты на поставки нефти из России, чтобы гарантировать отсутствие прямых закупок у производителей, попавших под новые санкции США. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с информацией, сообщает Reuters.

Представитель холдинга Reliance Industries подтвердил пересмотр импорта российского сырья, отметив, что компания намерена ориентироваться на рекомендации правительства Индии.

Также в число предприятий, проверяющих свои контракты, входят Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp и Mangalore Refinery and Petrochemicals. При этом источники в торговых кругах уточнили, что закупки, как правило, проводятся через посредников, так что, возможно, санкции не приведут к моментальной остановке поставок.

Однако неназванные высокопоставленные руководители индийских нефтеперерабатывающих заводов в комментарии Bloomberg указали, что решение Минфина США делает продолжение поставок российской нефти невозможным.