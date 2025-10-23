Украина перестала заполнять хранилища газа после повреждения инфраструктуры. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, зимой Украина должна найти газа на два миллиарда долларов (или около двух миллиардов евро - прим.). Будет ли Латвия помогать с поставками газа для населения Украины, пока неизвестно.

Украина перестала заполнять подземные газовые хранилища (ПГХ). Об этом со ссылкой на открытые данные «Оператора ГТС Украины» и европейских газовых платформ сообщает РБК-Украина.

После повреждения инфраструктуры и остановки импортных поставок газа через Польшу (с утра 20 октября поставки более девяти миллионов кубометров в сутки приостановили из-за плановых работ по модернизации) Украина перестала запасать топливо, и запасы в ПХГ начали снижаться уже 22 октября.

Депутат Рады Алексей Гончаренко предупредил, что отопительный сезон в стране находится под большим вопросом из-за массовых повреждений газовой инфраструктуры. В результате российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях страна лишилась более 60 процентов возможностей по добыче газа.

Как заявил президент страны Владимир Зеленский, зимой Украина должна найти газа на два миллиарда долларов. По словам Зеленского, у Украины уже есть договоренности со Словакией и с энергетическими компаниями США. Норвегия предоставит грант на 100 миллионов долларов и выделит еще один транш в январе. Еще несколько стран предоставляют соответствующие гранты.