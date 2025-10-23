Baltijas balss logotype
Латвия поможет? Украина перестала запасать газ 1 1817

В мире
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвия поможет? Украина перестала запасать газ
ФОТО: Global Look Press

Украина перестала заполнять хранилища газа после повреждения инфраструктуры. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, зимой Украина должна найти газа на два миллиарда долларов (или около двух миллиардов евро - прим.). Будет ли Латвия помогать с поставками газа для населения Украины, пока неизвестно.

Украина перестала заполнять подземные газовые хранилища (ПГХ). Об этом со ссылкой на открытые данные «Оператора ГТС Украины» и европейских газовых платформ сообщает РБК-Украина.

После повреждения инфраструктуры и остановки импортных поставок газа через Польшу (с утра 20 октября поставки более девяти миллионов кубометров в сутки приостановили из-за плановых работ по модернизации) Украина перестала запасать топливо, и запасы в ПХГ начали снижаться уже 22 октября.

Депутат Рады Алексей Гончаренко предупредил, что отопительный сезон в стране находится под большим вопросом из-за массовых повреждений газовой инфраструктуры. В результате российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях страна лишилась более 60 процентов возможностей по добыче газа.

Как заявил президент страны Владимир Зеленский, зимой Украина должна найти газа на два миллиарда долларов. По словам Зеленского, у Украины уже есть договоренности со Словакией и с энергетическими компаниями США. Норвегия предоставит грант на 100 миллионов долларов и выделит еще один транш в январе. Еще несколько стран предоставляют соответствующие гранты.

#война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • 23-го октября

    так через них транзит газа был, кто его отменил?

    3
    0

Видео