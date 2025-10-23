Литва заявила Беларуси протест в связи с нарушениями ее воздушного пространства, сообщило в среду Министерство иностранных дел (МИД) Литвы.

В министерство был вызван временный поверенный в делах Беларуси, которому был заявлен решительный протест в связи с неоднократными и участившимися нарушениями воздушного пространства соседней страной.

"МИД подчеркнул, что нарушения государственной границы являются грубым нарушением международного права, и призвал Республику Беларусь обеспечить контроль над своим воздушным пространством", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь со вторника на среду в Литву прилетело несколько десятков контрабандных воздушных шаров. В результате была нарушена работа Вильнюсского аэропорта, что затронуло около 30 рейсов и более 4 тыс. пассажиров, а пункты пропуска на границе с Беларусью "Мядининкай" и "Шальчининкай" были временно закрыты.

МИД также напомнил о предыдущих нарушениях воздушного пространства Литвы со стороны Беларуси и потребовал их расследования и недопущения их повторения.

Министерство предупредило, что в случае повторных незаконных нарушений воздушного пространства Литва оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры.

Если ситуация с массовым запуском контрабандных воздушных шаров из Беларуси в Литву повторится, премьер-министр Инга Ругинене обещает полное закрытие границ с соседней страной.

В настоящее время действуют два пункта пропуска на границе Литвы с Беларусью - "Мядининкай" и "Шальчининкай".