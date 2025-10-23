Baltijas balss logotype
Российские истребитель и самолет-заправщик вторглись в воздушное пространство Литвы 0 1035

В мире
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Российские истребитель и самолет-заправщик вторглись в воздушное пространство Литвы

Инцидент произошел около 18:00, когда Военно-воздушные силы Литвы зафиксировали нарушение государственной границы вблизи города Кибартай, сообщает пресс-служба литовских Вооруженных сил.

"Истребитель Су-30 Российской Федерации, который, вероятно, выполнял тренировку по дозаправке в Калининградской области, и самолет Ил-78, который осуществлял дозаправку, вторглись в территорию Литвы примерно на 700 метров и покинули воздушное пространство Литвы, пробыв в нем примерно 18 секунд", – говорится в сообщении.

В ответ на инцидент в воздух поднялись два истребителя Eurofighter Typhoon испанских Военно-воздушных сил, выполняющих миссию воздушной полиции НАТО.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО генерал Алекс Гринкевич ранее заявил, что решительная реакция Альянса на вторжение РФ в воздушное пространство Польши и Эстонии заставила Россию действовать осторожнее.

Однако, на сегодняшнем примере Литвы видно, что российские военные не послушали генерала Гринкевича.

#нато
Оставить комментарий

Видео