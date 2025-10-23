Госсекретарь США Марко Рубио в среду предостерёг Израиль от планов по аннексии Западного берега, указав, что такие действия могут поставить под угрозу достигнутое соглашение о перемирии в секторе Газа, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Ранее сообщалось, что израильские законодатели в среду приняли решение продвигать два законопроекта, предусматривающих аннексию Западного берега. Представленная премьер-министром Биньямином Нетаньяху партия "Ликуд" заявила, что считает это голосование очередной провокацией оппозиции, целью которой является ухудшение отношений Израиля с США.

Президент США Дональд Трамп, который ранее способствовал достижению перемирия в Газе, в сентябре заявил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег.

"Я думаю, президент ясно дал понять, что это не то, что мы можем сейчас поддержать", — заявил Рубио по пути в Израиль. По его словам, с точки зрения США, шаги в направлении аннексии подрывают мирное соглашение и являются непродуктивными.

Отвечая на вопрос о насилии со стороны еврейских поселенцев против палестинцев на Западном берегу, Рубио сказал журналистам, что США обеспокоены всем, что угрожает или дестабилизирует процесс, над которым работали Соединённые Штаты. Тем не менее он выразил оптимизм в отношении устойчивости перемирия в Газе. Он признал, что угрозы сохраняются ежедневно, но подчеркнул, что многое уже сделано, и перемирие до сих пор соблюдается.

До сих пор Рубио воздерживался от критики шагов крайне правых союзников Нетаньяху в направлении аннексии. Однако ряд арабских стран, которых США пытаются убедить выделить солдат и средства для стабилизации ситуации в Газе, уже заявили, что никогда не поддержат аннексию Западного берега.