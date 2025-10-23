Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рубио критикует шаги Израиля в направлении аннексии Западного берега 0 72

В мире
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рубио критикует шаги Израиля в направлении аннексии Западного берега
ФОТО: пресс-фото

Госсекретарь США Марко Рубио в среду предостерёг Израиль от планов по аннексии Западного берега, указав, что такие действия могут поставить под угрозу достигнутое соглашение о перемирии в секторе Газа, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Ранее сообщалось, что израильские законодатели в среду приняли решение продвигать два законопроекта, предусматривающих аннексию Западного берега. Представленная премьер-министром Биньямином Нетаньяху партия "Ликуд" заявила, что считает это голосование очередной провокацией оппозиции, целью которой является ухудшение отношений Израиля с США.

Президент США Дональд Трамп, который ранее способствовал достижению перемирия в Газе, в сентябре заявил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег.

"Я думаю, президент ясно дал понять, что это не то, что мы можем сейчас поддержать", — заявил Рубио по пути в Израиль. По его словам, с точки зрения США, шаги в направлении аннексии подрывают мирное соглашение и являются непродуктивными.

Отвечая на вопрос о насилии со стороны еврейских поселенцев против палестинцев на Западном берегу, Рубио сказал журналистам, что США обеспокоены всем, что угрожает или дестабилизирует процесс, над которым работали Соединённые Штаты. Тем не менее он выразил оптимизм в отношении устойчивости перемирия в Газе. Он признал, что угрозы сохраняются ежедневно, но подчеркнул, что многое уже сделано, и перемирие до сих пор соблюдается.

До сих пор Рубио воздерживался от критики шагов крайне правых союзников Нетаньяху в направлении аннексии. Однако ряд арабских стран, которых США пытаются убедить выделить солдат и средства для стабилизации ситуации в Газе, уже заявили, что никогда не поддержат аннексию Западного берега.

Читайте нас также:
#сша #израиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как Мерц пояснил свои слова о дочерях и «облике городов»
Изображение к статье: Как Мерц пояснил свои слова о дочерях и «облике городов»
Путин настаивает: саммит с Трампом в Будапеште не отменен, а перенесен
Изображение к статье: Путин настаивает: саммит с Трампом в Будапеште не отменен, а перенесен
Российские истребитель и самолет-заправщик вторглись в воздушное пространство Литвы
Изображение к статье: Российские истребитель и самолет-заправщик вторглись в воздушное пространство Литвы
«АЗС начнут останавливаться» - эксперт предупредил об угрозе топливного кризиса на Украине
Изображение к статье: «АЗС начнут останавливаться» - эксперт предупредил об угрозе топливного кризиса на Украине
Изображение к статье: Трамп наконец ввел санкции против России. Почему Путин может отделаться легким испугом?
Трамп наконец ввел санкции против России. Почему Путин может отделаться легким испугом? 2 920
Изображение к статье: Бельгия потребовала от ЕС разделить риски по активам РФ
Бельгия потребовала от ЕС разделить риски по активам РФ 225
Изображение к статье: Любовь принца к диким животным обернулась боком. Иконка видео
Принц Гарри патронирует неоколониализму в Африке, утверждают расследователи 133
Изображение к статье: Из-за санкций против России португальцы могут остаться на Рождество без трески
Из-за санкций против России португальцы могут остаться на Рождество без трески 2 602

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 335
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 635
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 502
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3955
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 32
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 68
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 335
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 635
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 502

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео