Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Всадники в масках и на лошадях напали на пенсионеров в российском городе Кисловодск.

Всадники в масках и на лошадях напали на пенсионеров в Кисловодске, сделавших им замечание. Об этом сообщил мэр российского города Евгений Моисеев в Telegram-канале.

Он отметил, что инцидент произошел накануне вечером. Пара людей верхом прискакала к Старому озеру. Находившиеся там пожилые высказали претензии. Они объяснили, что на лошадях ездить в этом месте запрещено, поскольку оно обустроено для отдыха. В ответ всадники начали ругаться и нецензурно выражаться.

«Направили лошадей на людей, стараясь сбить с ног, и начали бить плёткой по прохожим. Первый удар пришелся женщине по лицу, второй — по руке. Мужчине досталось по предплечью», — разъяснил мэр Кисловодска.

Затем, по словам Моисеева, всадники продолжили катание в прогулочной зоне. Мэр допустил, что они явно готовились «к провокации», так как скрывали лица.

Пострадавшие пенсионеры написали заявление в полицию, подчеркнул градоначальник.

