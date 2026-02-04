По версии президента США, его российский коллега дал ему слово не бить по Украине "с воскресенья по воскресенье". Однако Трамп объявил о согласии Путина на недельную паузу в его войне в морозы 4 дня назад, 29 января.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы сдержал данное ему слово, пообещав неделю не обстреливать украинские города во время сильных морозов, пишет DW.

"Это было с воскресенья по воскресенье, и все возобновилось, и он сильно ударил прошлой ночью", - произнес Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме вечером во вторник, 3 февраля. "Он сдержал свое слово. Это много, знаете, одна неделя..." - сказал американский лидер, добавив: "Там очень-очень холодно, но это было в воскресенье, и он выдержал с воскресенья до воскресенья".

Глава Белого дома в очередной раз призвал Путина положить конец развязанной Кремлем почти четыре года назад войне в Украине. "Я хочу, чтобы он прекратил войну", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста AFP. На вопрос, разочарован ли он тем, что Путин не продлил перемирие, американский президент ответил: "Я бы хотел, чтобы он это сделал".

Ранее в тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп "не был удивлен" масштабной атакой ракет и дронов России по украинской столице Киеву в ночь на 3 февраля. "Я разговаривала с президентом об этом сегодня утром, и его реакция, к сожалению, не была удивленной. Это две страны, которые уже несколько лет ведут очень жестокую войну, войну, которая никогда бы не началась, если бы президент все еще был у власти", - пояснила она журналистам.

Трамп 29 января: Путин согласился неделю не бить по городам Украины

Как заявил Дональд Трамп в четверг, 29 января, на заседании своей администрации в Белом доме, после его личного обращения Путин согласился на ближайшие семь дней прекратить обстрелы Киева и других украинских городов из-за сильных морозов. О том, что этот разговор состоялся у него несколькими днями ранее, он не уточнял. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил достижение договоренностей об энергетическом перемирии на период зимних холодов и приветствовал заявление Трампа.

Согласно ежедневным сводкам Воздушных сил ВСУ, в ночь на воскресенье, 26 января, РФ запустила по Украине 138 ударных дронов; в течение следующих суток - 135 БПЛА; 28 января ВС РФ атаковали 146 беспилотниками и ракетой "Искандер-М"; 29 января - 105 беспилотниками; 30 января - 111 БПЛА и вновь ракетой "Искандер-М". Относительное уменьшение интенсивности российских обстрелов наблюдалось лишь в ночь на 1 февраля (атака 85 ударными беспилотниками) и 2 февраля - с применением 90 БПЛА.

РФ и ее "энергетическое перемирие"

Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре Украины в ночь на 2 февраля, тем самым прервав "энергетическое перемирие", объявленное Трампом за четыре дня до этого. Российские войска атаковали энергетические объекты в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях, заявил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов. О нанесении массированных комбинированных ударов по ряду регионов Украины в ночь на 3 февраля сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ, а также власти Киева и Харькова.

Во время этих атак Россия применила в общей сложности 450 беспилотников и более 60 ракет, написал в соцсети X министр иностранных дел страны Андрей Сибига. По его словам, Путин дождался понижения температур, чтобы нанести удар по украинской энергетической системе.

Киев ожидает реакции США на российские удары, сенатор призывает поставить Украине "Томагавки"

Как написал вечером 3 февраля украинский президент Владимир Зеленский в Telegram, власти Украины ожидают реакции Вашингтона на новые акты российской агрессии. "Это было предложение именно Америки: на время дипломатии и такой холодной зимней погоды прекратить удары по энергетике", - напомнил он, отметив, что на личную просьбу президента США Россия ответила "рекордом баллистики". Зеленский подчеркнул, что прошло "неполных четыре дня из недели, о которой просили Россию". "Ставка России на войну должна получить ответ мира", - призвал он в очередной раз.

В свою очередь сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм признал, что "давление, которое мы оказываем на Путина, чтобы он сел за стол переговоров и прекратил массированные атаки на Украину, не работает". Соратник Трампа отметил его усилия "преследовать покупателей путинской нефти, которые поддерживают его военную машину", однако после состоявшейся в ночь на 3 февраля очередной массированной атаки призвал президента "начать процесс поставки Украине ракет Tomahawk, которые изменят ситуацию в военном отношении".

"В ближайшие дни и недели мы должны усилить давление на Путина. Любые переговоры, которые будут восприняты как чрезмерное поощрение агрессии, приведут к катастрофам во всем мире. Обратное также верно: если переговоры приведут к созданию свободной, сильной и независимой Украины, которая была вынуждена пойти на уступки, то мир станет гораздо более стабильным. Время имеет решающее значение", - написал Линдси Грэм в соцсети Х.

Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби отложены

Очередной раунд переговоров между Украиной, Россией и США о завершении войны РФ против Украины перенесен на 4 и 5 февраля и пройдет в Абу-Даби, сообщил 1 февраля президент Зеленский. "Переговоры о мире в Украине отложены после встречи России и США", - написала тогда же газета The New York Times, отметив, что причины переноса последнего раунда переговоров не ясны.

За день до запланированных в ОАЭ на 1 февраля дискуссий спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с американской делегацией во Флориде. Стороны обсудили как "украинское урегулирование", так и тему экономического сотрудничества с США, пояснил Дмитриев.