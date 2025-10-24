Компания Reliance Industries — крупнейший в Индии импортер российской нефти — закупила миллионы баррелей сырой нефти на Ближнем Востоке и в США после того, как Вашингтон ввел санкции против крупных российских нефтяных компаний и их «дочек». Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что активизация этого ведущего холдинга страны на рынках вне России связана с опасениями по поводу возможных перебоев с поставками.

Нефтеперерабатывающий завод закупил несколько сортов нефти, включая саудовскую Khafji, иракскую Basrah Medium, катарскую Al-Shaheen и американскую West Texas Intermediate, говорится в публикации. Ее авторы отмечают, что совершенные на этой неделе покупки, о которых идет речь, «были более активными, чем обычно» в свете ожиданий, что «поставки российской нефти на крупные индийские нефтеперерабатывающие заводы резко сократятся».