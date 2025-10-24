В Венгрии началась предвыборная кампания. Правящая партия "Фидес" премьера Виктора Орбана и оппозиционная "Тиса" во главе с Петером Мадьяром провели многотысячные марши.

Сотни тысяч людей вышли в четверг на улицы Будапешта: в венгерской столице параллельно прошли акции двух ведущих политических сил страны. И для правящей партии "Фидес", и для оппозиционной "Тиса" эти мероприятия стали демонстрацией силы в начале избирательной кампании перед выборами, намеченными на весну 2026 года.

Сторонники партии действующего премьер-министра Виктора Орбана устроили шествие по мосту через Дунай к зданию венгерского парламента.

Организаторы назвали акцию "маршем мира" и приурочили её к национальному празднику Венгрии 23 октября, в память о неудавшемся антисоветском восстании 1956 года, которое было подавлено Красной армией.

Однако основное внимание на мероприятии было уделено критике политики ЕС в отношении Украины, а также главной оппозиционной партии страны.

Участники выкрикивали лозунги в поддержку Орбана и его цитаты о том, что иностранные державы якобы толкают Венгрию к прямому участию в российско-украинском конфликте. В первых рядах был развёрнут гигантский баннер с надписью: "Мы не хотим умирать за Украину".

Орбан считает лидеров ЕС поджигателями войны

Выступая перед собравшимися с речью, премьер-министр обвинил европейских союзников Киева в том, что они "втянули ЕС в войну" и готовы "посылать других на смерть".

"Брюссель решил начать войну. Страны, поддерживающие войну, уже сформировали военный альянс. С неподражаемой элегантностью они назвали его "Коалицией решительных". Они готовы посылать на смерть других", - заявил он.

Орбан, считающийся самым ближайшим партнёром российского президента Владимира Путина в ЕС, последовательно выступал против поддержки Западом соседней Украины с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Венгерский лидер также решительно выступает против стремления этой страны вступить в ЕС и ратует за немедленное прекращение огня, невзирая на последствия для её территориальной целостности или европейской безопасности в условиях продолжающейся российской агрессии.

Во время своего примерно 40-минутного выступления Орбан заявил, что Украина _"давно перестала быть суверенной и независимой и абсолютно несамостоятельна".

Он отметил, что поддержит стратегическое партнёрство между ней и ЕС, но, по его словам, Украина "не может быть членом ни нашего военного, ни экономического альянса. Они принесут войну, заберут наши деньги и разрушат нашу экономику".

Позже толпы сторонников лидера оппозиции Петера Мадьяра заполнили одну из центральных площадей Будапешта и прилегающие проспекты для проведения своей демонстрации - протеста против политики правительства и одновременно поддержки правоцентристской партии "Тиса".

Мадьяр обвиняет Орбана в обнищании Венгрии

На марше, организованном партией "Тиса", были слышны антиправительственные лозунги, участники выкрикивали "Русские, идите домой!" - как упрёк Орбану за излишнее заискивание перед Кремлём.

Одна из присутствующих по имени Зсанетт Кисс приехала из западного региона, чтобы принять участие в марше. Наша собеседница выразила уверенность в том, что Мадьяр сможет помочь венгерской экономике выйти из стагнации и вернуть страну на демократический путь.

"Я хочу, чтобы в этой стране уже произошли перемены, и могу сказать, что с меня хватит, хватит последних 15 лет", - сказала она.

Выступая перед толпой своих сторонников, заполнивших площадь Героев в Будапеште, Петер Мадьяр обвинил Орбана в обнищании страны за счет нецелевого использования государственных средств и настроя венгров друг против друга.

44-летний юрист и бывший член партии Орбана "Фидес" сделал упор в своей речи на насущные проблемы венгров: инфляцию, плохое медицинское обслуживание и обвинения в коррупции в правительстве.

Лидер оппозиции пообещал, что в случае победы его партии, Будапешт будет проводить независимую политику, держа дистанцию как от Брюсселя, так и от Москвы.

"Судьба венгерского народа не может быть решена ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне, ни в Москве. Историю пишут венгерские граждане венгерский народ на венгерских площадях и венгерских улицах, когда они выбирают надежду вместо страха и идут вместе, держась друг за друга", - сказал Мадьяр.

Выборы, от исхода которых зависит, останется ли "Фидес" у власти и правящий страной вот уже 15 лет Виктор Орбан - в кресле премьера, пройдут через пол года, в апреле. Точная дата голосования пока не определена.

По результатам различных соцопросов, две крупнейшие партии-соперницы идут почти вровень, с небольшим отставанием друг от друга.