Руководство Литвы осудило нарушение воздушного пространства российскими самолетами

В мире
Дата публикации: 24.10.2025
LETA
Изображение к статье: Руководство Литвы осудило нарушение воздушного пространства российскими самолетами

После того как в четверг два российских самолета более чем на десять секунд нарушили воздушное пространство Литвы, президент страны Гитанас Науседа и премьер-министр Инга Ругинене осудили этот инцидент.

"Мы осуждаем действия России и вторжение военных самолетов в наше воздушное пространство. Мы видим, что в последнее такие инциденты только учащаются, причем не только в Литве", - заявил Науседа в видеокомментарии, подготовленном офисом президента.

"У меня нет сомнений, что наше Министерство иностранных дел должно в ближайшее время вызвать представителей российского посольства и вручить ноту протеста", - отметил литовский лидер.

Между тем Ругинене заверила, что ситуация полностью контролируется.

"Наши службы действовали четко: два истребителя ВВС Испании, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО, поднялись в воздух, вылетели на место нарушения и в настоящее время продолжают патрулирование. Это еще один пример успешной и слаженной работы наших служб", - написала премьер в Facebook.

"Этот инцидент в очередной раз показывает, что Россия ведет себя как террористическое государство, игнорируя международное право и безопасность соседних стран. Однако подобные действия на нас не подействуют - Литва остается сильной, единой и готовой к обороне", - заявила Ругинене.

В свою очередь Науседа назвал произошедшее грубым нарушением международного права и воздушного пространства Литвы, на которое невозможно не реагировать.

"И в то же время это очень хорошо отражает важность вопросов, которые мы сегодня обсуждаем в формате Европейского совета, и решения, которые мы намерены принять, направлены в первую очередь на укрепление противовоздушной обороны Литвы", - отметил президент.

Он добавил в социальной сети X, что инцидент также подтверждает необходимость укрепления готовности всей европейской противовоздушной обороны.

Как сообщалось, в четверг около 18:00 на территорию Литвы примерно на 700 метров залетели самолет Су-30, возможно, проводивший учения по дозаправке в Калининградской области, и самолет-заправщик Ил-78. Самолеты покинули воздушное пространство Литвы, пробыв там около 18 секунд.

В ответ на инцидент в воздух были подняты два истребителя ВВС Испании, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.

#литва #воздух
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
0

