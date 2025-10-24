Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп прекращает торговые переговоры с Канадой 1 356

В мире
Дата публикации: 24.10.2025
Euronews
Изображение к статье: Трамп прекращает торговые переговоры с Канадой
ФОТО: pixabay

Торговая напряжённость между Вашингтоном и Оттавой нарастает. Дональд Трамп решил прекратить переговоры о торговле с Канадой из-за рекламы с высказываниями Рональда Рейгана об ущербе пошлин для американцев.

Президент США заявил в четверг, что прекращает "все торговые переговоры" с Канадой. По словам Дональда Трампа, он принял это решение из-за телевизионной рекламы, в которой были "искажены факты" об американских пошлинах. Хозяин Белого дома назвал действия канадских властей "вопиющими", обвинив их в том, что они пытаются оказать давление суды Соединённых Штатов.

Соответствующий пост в аккаунте Трампа в социальной сети Truth Social появился после того, как премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что намерен удвоить экспорт в другие страны связи с угрозой, которую представляет тарифная политика администрации американского президента.

По данным СМИ, возмущение Трампа вызвала рекламная кампания канадской провинции Онтарио, в которой были использованы аудио- и видеофрагменты выступления 40-го президента США Рональда Рейгана от 1987 года. В них тот говорит об ущербе пошлин для американских граждан.

На прошлой неделе Даг Форд, премьер-министр Онтарио, объявив о запуске кампании, заявил: "Используя все имеющиеся у нас инструменты, мы никогда не перестанем приводить доводы против американских тарифов в отношении Канады. Путь к процветанию лежит через совместную работу".

Трамп же в четверг написал: "Фонд Рональда Рейгана только что объявил, что Канада обманным путём использовала фейковую рекламу, в которой Рональд Рейган негативно высказывается о пошлинах".

"Реклама стоила 75 000 долларов. Они сделали это только для того, чтобы помешать решению Верховного суда США и других судов", - написал он на своей странице в соцсети.

"Тарифы очень важны для национальной безопасности и экономики США. Исходя из их вопиющего поведения, все торговые переговоры с Канадой навсегда прекращаются", - дополнил он.

В тот же день Президентский фонд и институт Рональда Рейгана опубликовал заявление на сайте X о том, что реклама, созданная правительством Онтарио, "искажает содержание радиообращения президента к нации о свободной и справедливой торговле от 25 апреля 1987 года".

В заявлении добавляется, что власти провинции не получали разрешения фонда "на использование и редактирование высказываний".

Фонд добавил, что "рассматривает юридические варианты решения этого вопроса", и предложил желающим посмотреть неотредактированную видеозапись обращения Рейгана.

Торговая напряжённость

Решение Трампа о резком прекращении переговоров может привести к повышению торговой напряжённости, которая уже несколько месяцев нарастает между двумя соседними странами.

Ранее Карни встречался с Трампом, чтобы обсудить пересмотр сделки Канада-США-Мексика о свободной торговле, а также новые американские пошлины на канадские товары, которые с лета составляют 35% вместо прежних 25%.

Сегодня более трёх четвертей канадского экспорта направляется в США, и ежедневно границу пересекают товары и услуги на сумму около 3,6 миллиарда канадских долларов (2,7 миллиарда долларов США).

Читайте нас также:
#сша #канада #торговая война
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    24-го октября

    Будет Канада 51 штатом США,ох будет.Года через 2.

    4
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
США вводят санкции против президента Колумбии
Изображение к статье: США вводят санкции против президента Колумбии
80 метеозондов оставили 6000 пассажиров без рейсов: контрабандисты снова нарушили авиасообщение в Литве
Изображение к статье: x.com/flightradar24
В Эстонии в доме престарелых упал лифт с людьми. Причина - в износе деталей
Изображение к статье: В Эстонии в доме престарелых упал лифт с людьми. Причина - в износе деталей
Изображение к статье: Суд Франции приговорил алжирку к пожизненному сроку за шокирующее убийство школьницы
Суд Франции приговорил алжирку к пожизненному сроку за шокирующее убийство школьницы 353
Изображение к статье: Певец родился 61 год назад в Советобаде, Таджикской ССР. Иконка видео
Лидер культовой украинской группы «Вопли Видоплясова» призвал отдать власть военным 1 324
Изображение к статье: Необходимо избавиться от иллюзий о безграничной способности русских терпеть во имя победы - экс-замгенсека НАТО
Необходимо избавиться от иллюзий о безграничной способности русских терпеть во имя победы - экс-замгенсека НАТО 11 1815
Изображение к статье: Бывшая королева Таиланда Сирикит скончалась на 94-м году жизни
Бывшая королева Таиланда Сирикит скончалась на 94-м году жизни 129

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 12
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 7
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 16
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Техно
Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram 26
Изображение к статье: Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки
Спорт
Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки 80
Изображение к статье: Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия
Спорт
Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия 46
Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 12
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 7
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 16

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео