Новые антироссийские санкции США стали поворотным моментом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его цитирует британский канал Sky News.

«Американские санкции являются поворотным моментом. Их эффективность, безусловно, должна повлиять на финансирование войны для России», — сказал глава Франции.

Макрон также призвал входящие в «коалицию желающих» страны усиливать давление на Россию и увеличивать поддержку Украины.