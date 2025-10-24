Baltijas balss logotype
В ЕС антироссийские санкции США назвали «поворотным моментом»

В мире
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В ЕС антироссийские санкции США назвали «поворотным моментом»
ФОТО: Youtube

Sky News: Макрон назвал новые антироссийские санкции США поворотным моментом.

Новые антироссийские санкции США стали поворотным моментом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его цитирует британский канал Sky News.

«Американские санкции являются поворотным моментом. Их эффективность, безусловно, должна повлиять на финансирование войны для России», — сказал глава Франции.

Макрон также призвал входящие в «коалицию желающих» страны усиливать давление на Россию и увеличивать поддержку Украины.

#европа
Оставить комментарий

Видео