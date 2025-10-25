Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

80 метеозондов оставили 6000 пассажиров без рейсов: контрабандисты снова нарушили авиасообщение в Литве 0 655

В мире
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: x.com/flightradar24

x.com/flightradar24

ФОТО: twitter

В субботу утром были возобновлены рейсы в аэропортах Каунаса и Вильнюса, которые были приостановлены вечером в пятницу из-за метеозондов, используемых контрабандистами, сообщает LETA со ссылкой на LRT.

В пятницу в 20:31 в Вильнюсском аэропорту и в 20:36 в Каунасском аэропорту авиасообщение было временно приостановлено. Воздушное пространство над обоими аэропортами вновь открылось в субботу в 02:35, однако в течение дня возможны задержки рейсов, сообщили в операторе литовских аэропортов "Lietuvos oro uostai" (LTOU).

Ограничения были введены из-за метеозондов, используемых контрабандистами для перевозки сигарет в направлении Друскининкай–Шальчининкай.

По информации LTOU, временные ограничения повлияли как на прилетающие, так и на вылетающие рейсы — некоторые были отменены. В общей сложности было затронуто 40 рейсов и более 6000 пассажиров.

В обоих аэропортах в сумме были отменены 10 рейсов, 14 перенаправлены и 16 задержаны.

В Каунасском аэропорту из-за ограничений воздушного пространства пострадали 510 пассажиров и три рейса — два были перенаправлены, один отменён.

В Вильнюсском аэропорту затронуты около 5900 пассажиров и 37 рейсов: девять отменены, 12 перенаправлены (два из них — в аэропорт Паланги, откуда пассажиры были доставлены в Вильнюс автобусами), 16 рейсов были задержаны.

В течение дня возможны отдельные задержки рейсов из-за нарушений в графике работы экипажей и ротации самолётов.

Как сообщила Вильнюсская окружная полиция, поступила информация о том, что в воздухе находятся «более одного» метеозонда.

По данным Национального центра управления кризисами, было зафиксировано несколько десятков навигационных точек, обозначающих летающие объекты.

Руководитель центра Вилмантас Виткаускас сообщил, что на этот раз метеозондов было в 2–3 раза меньше, чем в начале недели, и решение о работе временно закрытых пунктов пограничного контроля будет принято до полудня.

«Трудно назвать точное число, но по изображениям с радара можно сказать, что это в два-три раза меньше, чем во вторник–среду. По сути, это около 80–90 точек», — сказал Виткаускас.

По его словам, в воздухе было зафиксировано три метеозонда, наблюдались четыре.

«Особенно тревожным в ночь на пятницу было то, что направления полёта шаров были очень опасны — были затронуты не только Вильнюс, но и Каунас», — подчеркнул он.

Виткаускас отметил, что вопрос о сбитии метеозондов не рассматривался.

«Это опасный метод и может создать ещё большую угрозу для людей, зданий или инфраструктуры. Так как мы знаем, что груз не опасен — это контрабандные сигареты — гораздо безопаснее дождаться, пока шары приземлятся, и затем искать контрабандистов, осуществлявших операцию», — пояснил он.

Как уже сообщалось, в ночь со вторника на среду в Литву с территории Беларуси залетели несколько десятков метеозондов, используемых контрабандистами для перевозки сигарет. Инцидент нарушил работу Вильнюсского аэропорта, повлияв на около 30 рейсов и более 4000 пассажиров, а также привёл к временному закрытию пограничных пунктов Медининкай и Шальчининкай.

Читайте нас также:
#литва #контрабанда #беларусь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В этом году в Германии значительно возросло число депортаций
Изображение к статье: В этом году в Германии значительно возросло число депортаций
Армия США использует дроны для контроля перемирия в секторе Газа
Изображение к статье: Армия США использует дроны для контроля перемирия в секторе Газа
Изображение к статье: Независимая кандидатка Коннолли станет следующим президентом Ирландии на целых 7 лет
Независимая кандидатка Коннолли станет следующим президентом Ирландии на целых 7 лет 168
Изображение к статье: РФ могла вести разведку с обломков парома «Эстония» - СМИ
РФ могла вести разведку с обломков парома «Эстония» - СМИ 2 1104
Изображение к статье: США готовят новые санкции против России
США готовят новые санкции против России 1 583
Изображение к статье: В Грузии задержаны трое граждан Китая за попытку приобрести уран
В Грузии задержаны трое граждан Китая за попытку приобрести уран 128

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 296
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 416
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 103
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 785
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 604
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 296
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 416
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео