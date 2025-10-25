В субботу утром были возобновлены рейсы в аэропортах Каунаса и Вильнюса, которые были приостановлены вечером в пятницу из-за метеозондов, используемых контрабандистами, сообщает LETA со ссылкой на LRT.

В пятницу в 20:31 в Вильнюсском аэропорту и в 20:36 в Каунасском аэропорту авиасообщение было временно приостановлено. Воздушное пространство над обоими аэропортами вновь открылось в субботу в 02:35, однако в течение дня возможны задержки рейсов, сообщили в операторе литовских аэропортов "Lietuvos oro uostai" (LTOU).

Ограничения были введены из-за метеозондов, используемых контрабандистами для перевозки сигарет в направлении Друскининкай–Шальчининкай.

По информации LTOU, временные ограничения повлияли как на прилетающие, так и на вылетающие рейсы — некоторые были отменены. В общей сложности было затронуто 40 рейсов и более 6000 пассажиров.

В обоих аэропортах в сумме были отменены 10 рейсов, 14 перенаправлены и 16 задержаны.

В Каунасском аэропорту из-за ограничений воздушного пространства пострадали 510 пассажиров и три рейса — два были перенаправлены, один отменён.

В Вильнюсском аэропорту затронуты около 5900 пассажиров и 37 рейсов: девять отменены, 12 перенаправлены (два из них — в аэропорт Паланги, откуда пассажиры были доставлены в Вильнюс автобусами), 16 рейсов были задержаны.

В течение дня возможны отдельные задержки рейсов из-за нарушений в графике работы экипажей и ротации самолётов.

Как сообщила Вильнюсская окружная полиция, поступила информация о том, что в воздухе находятся «более одного» метеозонда.

По данным Национального центра управления кризисами, было зафиксировано несколько десятков навигационных точек, обозначающих летающие объекты.

Руководитель центра Вилмантас Виткаускас сообщил, что на этот раз метеозондов было в 2–3 раза меньше, чем в начале недели, и решение о работе временно закрытых пунктов пограничного контроля будет принято до полудня.

«Трудно назвать точное число, но по изображениям с радара можно сказать, что это в два-три раза меньше, чем во вторник–среду. По сути, это около 80–90 точек», — сказал Виткаускас.

По его словам, в воздухе было зафиксировано три метеозонда, наблюдались четыре.

«Особенно тревожным в ночь на пятницу было то, что направления полёта шаров были очень опасны — были затронуты не только Вильнюс, но и Каунас», — подчеркнул он.

Виткаускас отметил, что вопрос о сбитии метеозондов не рассматривался.

«Это опасный метод и может создать ещё большую угрозу для людей, зданий или инфраструктуры. Так как мы знаем, что груз не опасен — это контрабандные сигареты — гораздо безопаснее дождаться, пока шары приземлятся, и затем искать контрабандистов, осуществлявших операцию», — пояснил он.

Как уже сообщалось, в ночь со вторника на среду в Литву с территории Беларуси залетели несколько десятков метеозондов, используемых контрабандистами для перевозки сигарет. Инцидент нарушил работу Вильнюсского аэропорта, повлияв на около 30 рейсов и более 4000 пассажиров, а также привёл к временному закрытию пограничных пунктов Медининкай и Шальчининкай.