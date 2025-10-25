Baltijas balss logotype
Лидер культовой украинской группы «Вопли Видоплясова» призвал отдать власть военным 2 443

В мире
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Певец родился 61 год назад в Советобаде, Таджикской ССР.

Певец родился 61 год назад в Советобаде, Таджикской ССР.

4 года назад Скрипка назвал русскоязычных граждан Украины «резидентами без права голоса».

Фронтмен популярной украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка призвал устроить в Киеве военный переворот. Его заявления опубликованы в украинских СМИ.

Артист высказал убеждение, что власть на Украине должна полностью перейти к военным: ведь население во время выборов часто отдает голоса популистам.

«Я за военный переворот: поставить нормального военного или вообще допустить к политике только военных. Тех, кто прошел боевые действия», — подчеркнул Скрипка.

Музыкант также добавил, что всех политических деятелей необходимо проверять, но не уточнил, как именно.

В сентябре 2022-го лидер «Воплей Видоплясова» пожаловался журналистам, что концерты его соотечественников в Европе начали отменять – якобы из-за того, что считают украинцев «фашистами». Именно по этой причине, утверждал музыкант, сорвался его концерт в Германии. Правительство тогдашнего канцлера Олафа Шольца поддерживало Киев, yо «длинные руки Кремля» подкупили сотни обычных немцев, в связи с чем украинцы теперь не могут петь в Германии на родном языке, посетовал Скрипка.

При этом сам музыкант еще до начала широкомасштабной войны выступал с этнополитическими выводами. Так, в 2021-м он назвал русскоязычных граждан Украины «резидентами без права голоса», а в 2017-м заявил, что не знающие украинского языка граждане страны должны жить в гетто, как социально опасные элементы. «Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ. Таким ставят диагноз «дебилизм», - подчеркнул основатель «Воплей Видоплясова».

«Вопли Видоплясова» (укр. Воплі Відоплясова, также «Vоплі Vідоплясова»; сокращённо ВВ) — украинская рок-группа, созданная в 1986 году. Лидер группы — вокалист Олег Скрипка. Группа «Вопли Видоплясова» является основателем украинского рок-н-ролла и этно-рока (группа получила премию «Celebrity Awards 2020» в номинации «Лучшая этно-рок группа»).

#украинцы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • 25-го октября

    хватит уже войны надо думать о мире, люди гибнут

    0
    0
  • A
    Aleks
    25-го октября

    Какой дурачок....Или нет .Ведь еду понятно,что ничего не поменяется.Только гражданских сионистов поменяют на военных из ЦАХала,что гораздо хуже.Пиночет покажется просто душкой. 👽😈

    4
    2

