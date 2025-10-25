Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Независимая кандидатка Коннолли станет следующим президентом Ирландии на целых 7 лет 0 168

В мире
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Независимая кандидатка Коннолли станет следующим президентом Ирландии на целых 7 лет
ФОТО: пресс-фото

Независимая кандидатка Кэтрин Коннолли станет следующим президентом Ирландии, поскольку её единственная соперница на выборах Хизер Хамфрис в субботу признала своё поражение, сообщает ирландский национальный вещатель RTE со ссылкой на AFP.

Кандидатка правоцентристской партии "Фине Гэл" Хамфрис поздравила Коннолли с победой, когда в субботу первые результаты подсчёта голосов после состоявшихся в пятницу выборов показали, что Коннолли уверенно лидирует.

Однако выборы омрачила критика из-за отсутствия реального выбора, а предварительные данные свидетельствуют о рекордном количестве испорченных бюллетеней и низкой явке избирателей.

Коннолли сменит на посту президента Майкла Хиггинса, который больше не мог баллотироваться на переизбрание, так как уже дважды занимал этот пост, что является максимальным числом сроков по закону.

68-летняя Коннолли называет себя голосом мира и единства. Ранее она работала психологом и адвокатом. Её поддерживают ирландская республиканская партия "Шинн Фейн", социал-демократы, лейбористы и другие левые партии. Она выступает за военный нейтралитет Ирландии и критикует военное присутствие США в аэропорту Шаннон.

Право голосовать на выборах имели более 3,6 миллиона человек. В избирательном бюллетене также значилось имя третьего кандидата — представителя правоцентристской партии "Фианна Файл" Джима Гэвина. Формально он оставался кандидатом, хотя несколько недель назад объявил о выходе из предвыборной гонки после того, как стало известно, что он задолжал своему бывшему арендодателю тысячи евро.

Это были первые президентские выборы с 1973 года, на которых ирландцам предстояло выбирать между двумя кандидатами, не считая Гэвина.

Хотя пост президента Ирландии в значительной степени считается церемониальным, у него есть и важные обязанности — в частности, президент должен высказывать своё мнение о соответствии предлагаемых законопроектов конституции перед их подписанием.

Срок полномочий президента составляет семь лет, и один человек может занимать этот пост не более двух сроков.

Читайте нас также:
#ирландия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В этом году в Германии значительно возросло число депортаций
Изображение к статье: В этом году в Германии значительно возросло число депортаций
Армия США использует дроны для контроля перемирия в секторе Газа
Изображение к статье: Армия США использует дроны для контроля перемирия в секторе Газа
Изображение к статье: РФ могла вести разведку с обломков парома «Эстония» - СМИ
РФ могла вести разведку с обломков парома «Эстония» - СМИ 2 1104
Изображение к статье: США готовят новые санкции против России
США готовят новые санкции против России 1 583
Изображение к статье: В Грузии задержаны трое граждан Китая за попытку приобрести уран
В Грузии задержаны трое граждан Китая за попытку приобрести уран 128
Изображение к статье: Боевики перешли к террору против самих арабов. Иконка видео
Washington Post: в секторе Газа полно недовольных ХАМАС 117

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 296
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 416
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 103
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 785
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 604
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 296
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 416
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео