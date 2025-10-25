Независимая кандидатка Кэтрин Коннолли станет следующим президентом Ирландии, поскольку её единственная соперница на выборах Хизер Хамфрис в субботу признала своё поражение, сообщает ирландский национальный вещатель RTE со ссылкой на AFP.

Кандидатка правоцентристской партии "Фине Гэл" Хамфрис поздравила Коннолли с победой, когда в субботу первые результаты подсчёта голосов после состоявшихся в пятницу выборов показали, что Коннолли уверенно лидирует.

Однако выборы омрачила критика из-за отсутствия реального выбора, а предварительные данные свидетельствуют о рекордном количестве испорченных бюллетеней и низкой явке избирателей.

Коннолли сменит на посту президента Майкла Хиггинса, который больше не мог баллотироваться на переизбрание, так как уже дважды занимал этот пост, что является максимальным числом сроков по закону.

68-летняя Коннолли называет себя голосом мира и единства. Ранее она работала психологом и адвокатом. Её поддерживают ирландская республиканская партия "Шинн Фейн", социал-демократы, лейбористы и другие левые партии. Она выступает за военный нейтралитет Ирландии и критикует военное присутствие США в аэропорту Шаннон.

Право голосовать на выборах имели более 3,6 миллиона человек. В избирательном бюллетене также значилось имя третьего кандидата — представителя правоцентристской партии "Фианна Файл" Джима Гэвина. Формально он оставался кандидатом, хотя несколько недель назад объявил о выходе из предвыборной гонки после того, как стало известно, что он задолжал своему бывшему арендодателю тысячи евро.

Это были первые президентские выборы с 1973 года, на которых ирландцам предстояло выбирать между двумя кандидатами, не считая Гэвина.

Хотя пост президента Ирландии в значительной степени считается церемониальным, у него есть и важные обязанности — в частности, президент должен высказывать своё мнение о соответствии предлагаемых законопроектов конституции перед их подписанием.

Срок полномочий президента составляет семь лет, и один человек может занимать этот пост не более двух сроков.