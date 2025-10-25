Baltijas balss logotype
США готовят новые санкции против России 1 583

В мире
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: США готовят новые санкции против России

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции, которые могут быть применены против ключевых отраслей российской экономики, если диктатор Владимир Путин продолжит затягивать окончание войны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники, пишет LETA со ссылкой на BBC.

По информации Reuters, представители США также проинформировали своих европейских коллег о поддержке использования замороженных активов России в странах Европейского союза для закупки американского вооружения для Украины. Кроме того, Вашингтон начал обсуждать возможность задействования российских активов, находящихся в США, в целях военной поддержки Киева, сообщили два источника в американской администрации.

Пока неясно, предпримет ли Вашингтон эти шаги в ближайшее время, однако это свидетельствует о наличии у администрации продуманного набора инструментов для дальнейшего усиления давления после уже введённых санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефть" и "Лукойл", комментирует Reuters.

"Европейские союзники, уставшие от колебаний Трампа между примирением и гневом в адрес Путина, надеются, что он продолжит усиливать давление на Москву, и сами также рассматривают серьёзные меры", — пишет Reuters.

Один из американских чиновников заявил агентству, что хотел бы видеть следующий серьёзный шаг со стороны европейских партнёров, который мог бы включать дополнительные санкции или пошлины. Другой источник отметил, что Трамп, вероятнее всего, сделает паузу на несколько недель, чтобы оценить реакцию России на санкции, объявленные в среду.

Часть из подготовленных США новых санкций может быть направлена против банковского сектора России и инфраструктуры, связанной с поставками нефти на рынок, указали источники.

На прошлой неделе украинские официальные лица обратились к США с предложениями по новым санкциям, сообщил собеседник агентства. Среди предложений были меры по полному отключению всех российских банков от долларовой системы. Насколько серьёзно рассматриваются эти предложения, пока неясно, отмечает агентство.

#россия-сша #санкции против россии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • ФФ
    Фдуч Фдучев
    25-го октября

    Считаю чтобы усилить доверие инвесторов в западную экономику и в безопасность средств, вложенных в неё, российские деньги нужно срочно экспроприировать. Только так можно завоевать доверие толстосумов. Иначе никак.

    2
    5

