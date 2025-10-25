США в пятницу объявили о введении санкций против президента Колумбии Густаво Петро, которого Вашингтон обвиняет в попустительстве незаконной торговле наркотиками, а также против его жены и сына, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Президент Петро позволил наркокартелям процветать и отказался остановить их деятельность», — заявил министр финансов США Скотт Бессент в заявлении о санкциях.

«Президент [Дональд] Трамп действует решительно, чтобы защитить нашу страну и дать понять, что мы не потерпим контрабанду наркотиков в США», — добавил Бесент.

Санкции введены на фоне обостряющегося конфликта между Петро и Трампом. Президент Колумбии обвиняет своего американского коллегу в «внесудебных казнях», нарушающих международное право, после ударов по кораблям с наркотиками у берегов Южной Америки.

За неполные два месяца США уничтожили 10 таких судов, в результате чего погибли как минимум 43 человека.

Колумбия потребовала от Вашингтона прекратить эти атаки. В ответ Трамп назвал Петро «бандитом» и наркоконтрабандистом.

Трамп также заявил о прекращении американской помощи Колумбии на сотни миллионов долларов и пригрозил ввести высокие таможенные пошлины на импорт колумбийских товаров.