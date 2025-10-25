Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США вводят санкции против президента Колумбии 0 88

В мире
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: США вводят санкции против президента Колумбии
ФОТО: пресс-фото

США в пятницу объявили о введении санкций против президента Колумбии Густаво Петро, которого Вашингтон обвиняет в попустительстве незаконной торговле наркотиками, а также против его жены и сына, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Президент Петро позволил наркокартелям процветать и отказался остановить их деятельность», — заявил министр финансов США Скотт Бессент в заявлении о санкциях.

«Президент [Дональд] Трамп действует решительно, чтобы защитить нашу страну и дать понять, что мы не потерпим контрабанду наркотиков в США», — добавил Бесент.

Санкции введены на фоне обостряющегося конфликта между Петро и Трампом. Президент Колумбии обвиняет своего американского коллегу в «внесудебных казнях», нарушающих международное право, после ударов по кораблям с наркотиками у берегов Южной Америки.

За неполные два месяца США уничтожили 10 таких судов, в результате чего погибли как минимум 43 человека.

Колумбия потребовала от Вашингтона прекратить эти атаки. В ответ Трамп назвал Петро «бандитом» и наркоконтрабандистом.

Трамп также заявил о прекращении американской помощи Колумбии на сотни миллионов долларов и пригрозил ввести высокие таможенные пошлины на импорт колумбийских товаров.

Читайте нас также:
#сша #колумбия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В этом году в Германии значительно возросло число депортаций
Изображение к статье: В этом году в Германии значительно возросло число депортаций
Армия США использует дроны для контроля перемирия в секторе Газа
Изображение к статье: Армия США использует дроны для контроля перемирия в секторе Газа
Изображение к статье: Независимая кандидатка Коннолли станет следующим президентом Ирландии на целых 7 лет
Независимая кандидатка Коннолли станет следующим президентом Ирландии на целых 7 лет 168
Изображение к статье: РФ могла вести разведку с обломков парома «Эстония» - СМИ
РФ могла вести разведку с обломков парома «Эстония» - СМИ 2 1104
Изображение к статье: США готовят новые санкции против России
США готовят новые санкции против России 1 583
Изображение к статье: В Грузии задержаны трое граждан Китая за попытку приобрести уран
В Грузии задержаны трое граждан Китая за попытку приобрести уран 128

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 296
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 416
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 103
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 785
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 604
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 296
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 416
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео