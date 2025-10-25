Baltijas balss logotype
В этом году в Германии значительно возросло число депортаций

В мире
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В этом году в Германии значительно возросло число депортаций

С начала года в Германии значительно увеличилось количество депортаций, свидетельствуют опубликованные в субботу данные правительства, пишет LETA со ссылкой на DPA.

С января по сентябрь были депортированы 17 651 человек — на примерно пятую часть больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было выдворено 14 706 человек.

Эти данные включены в ответ федерального правительства на запрос Левой партии в нижней палате парламента.

Больше всего людей было депортировано в Турцию — 1614 человек, и в Грузию — 1379. Почти каждый пятый депортированный — 3095 человек — был ребёнком или молодым человеком.

#Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tschist
    25-го октября

    ... наконец-то "нажрались" этими незваными гостями!

    1
    0

Видео