С начала года в Германии значительно увеличилось количество депортаций, свидетельствуют опубликованные в субботу данные правительства, пишет LETA со ссылкой на DPA.

С января по сентябрь были депортированы 17 651 человек — на примерно пятую часть больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было выдворено 14 706 человек.

Эти данные включены в ответ федерального правительства на запрос Левой партии в нижней палате парламента.

Больше всего людей было депортировано в Турцию — 1614 человек, и в Грузию — 1379. Почти каждый пятый депортированный — 3095 человек — был ребёнком или молодым человеком.