Трое граждан Китая попытались незаконно приобрести два килограмма урана и были задержаны в Тбилиси, сообщает LETA со ссылкой на AP.

В столице Грузии, Тбилиси, задержаны трое граждан Китая, которые пытались нелегально купить два килограмма урана, заявил в субботу Государственный Служба безопасности, опубликовав также видеозапись операции по задержанию.

По данным службы безопасности, подозреваемые планировали доставить ядерный материал в Китай через Россию, говорится в заявлении, где отмечается, что преступная группа намеревалась заплатить за радиоактивный материал 400 000 долларов США (344 000 евро).

По информации властей, один из китайских граждан, уже находившийся в Грузии и нарушавший условия визы, привёз в страну экспертов для поиска урана по всей территории Грузии.

Другие участники преступной группы координировали операцию из Китая, говорится в заявлении.

Подозреваемые были выявлены и задержаны во время обсуждения деталей незаконной сделки, указала служба безопасности.

Агентство не уточнило, когда именно были произведены аресты, и не назвало личности задержанных.