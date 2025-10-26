Baltijas balss logotype
Находка арабского перевода Mein Kampf вызвала бурю возмущения в Израиле 1 117

В мире
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Книжка, по которой учился ХАМАС.

Книжка, по которой учился ХАМАС.

Все, кто пытался уничтожать евреев, закончили весьма плачевно.

Арабский перевод книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф» был найден в офисе «Исламской благотворительной ассоциации» в городе Хеврон.

Ассоциация, которая якобы "помогает нуждающимся", на деле является организационным крылом ХАМАСа и занимается подстрекательством к терроризму, а также сбором и перенаправлением средств для финансирования террористической деятельности.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар, между тем, выразил готовность общаться с хорошими немцами:

«Рад встретиться с председателем фракции ХСС в немецком Бундестаге Александром Хоффманом в Иерусалиме.

Я выразил нашу благодарность за неизменную поддержку Израиля со стороны ХСС.

Мы обсудили план президента Трампа, и я подчеркнул нашу приверженность достижению его успеха.

Мы ожидаем, что ХАМАС незамедлительно вернет нам оставшиеся в Газе тела убитых им заложников.

Мы продолжим укреплять нашу дружбу с Германией".

photo_2025-10-23_12-38-09.jpg

"Тринадцать тел израильских заложников, похищенных и убитых палестинскими террористами, все еще находятся в руках ХАМАСа в Газе, - сообщает также русскоязычный телеграм-канал МИД Израиля, - Цинично затягивая их возвращение, ХАМАС вновь демонстрирует свою бесчеловечность - и нарушает соглашение о прекращении огня".

#израиль
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    26-го октября

    Майн Кампф есть и на иврите И там четко написано ,почему Гитлер уничтожал евреев.Об этом хорошо рассказал один немецкий раввин. И обвинил во всем евреев,начиная ещё с евреев Троцкого,назвав их антисемитами,потому как они ненавидели всех,включая евреев.Если перевести,то назвал их фашистами..И Гитлер ненавидел не евреев,а евреев коммунистов,которы убили 30 млн в России и убьют у нас ,писал Адольф. Нацисты все плохо заканчивают-плохо закончат и еврейские как бы там ж...ды в Израиле не кичились.Они пока живы,что их поддерживают свои при власти в СШа,а если вдруг поменяется роза ветров Хана всем Как говорил Лайтман,сможет останется один два человека,и это точно будет не Янис Витенбергс или Рихарда Розенблюмс😀😀😀

    0
    0

