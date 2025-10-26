Книжка, по которой учился ХАМАС.
Все, кто пытался уничтожать евреев, закончили весьма плачевно.
Арабский перевод книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф» был найден в офисе «Исламской благотворительной ассоциации» в городе Хеврон.
Ассоциация, которая якобы "помогает нуждающимся", на деле является организационным крылом ХАМАСа и занимается подстрекательством к терроризму, а также сбором и перенаправлением средств для финансирования террористической деятельности.
Глава МИД Израиля Гидеон Саар, между тем, выразил готовность общаться с хорошими немцами:
«Рад встретиться с председателем фракции ХСС в немецком Бундестаге Александром Хоффманом в Иерусалиме.
Я выразил нашу благодарность за неизменную поддержку Израиля со стороны ХСС.
Мы обсудили план президента Трампа, и я подчеркнул нашу приверженность достижению его успеха.
Мы ожидаем, что ХАМАС незамедлительно вернет нам оставшиеся в Газе тела убитых им заложников.
Мы продолжим укреплять нашу дружбу с Германией".
"Тринадцать тел израильских заложников, похищенных и убитых палестинскими террористами, все еще находятся в руках ХАМАСа в Газе, - сообщает также русскоязычный телеграм-канал МИД Израиля, - Цинично затягивая их возвращение, ХАМАС вновь демонстрирует свою бесчеловечность - и нарушает соглашение о прекращении огня".
