Все, кто пытался уничтожать евреев, закончили весьма плачевно.

Арабский перевод книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф» был найден в офисе «Исламской благотворительной ассоциации» в городе Хеврон.

Ассоциация, которая якобы "помогает нуждающимся", на деле является организационным крылом ХАМАСа и занимается подстрекательством к терроризму, а также сбором и перенаправлением средств для финансирования террористической деятельности.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар, между тем, выразил готовность общаться с хорошими немцами:

«Рад встретиться с председателем фракции ХСС в немецком Бундестаге Александром Хоффманом в Иерусалиме.

Я выразил нашу благодарность за неизменную поддержку Израиля со стороны ХСС.

Мы обсудили план президента Трампа, и я подчеркнул нашу приверженность достижению его успеха.

Мы ожидаем, что ХАМАС незамедлительно вернет нам оставшиеся в Газе тела убитых им заложников.

Мы продолжим укреплять нашу дружбу с Германией".

"Тринадцать тел израильских заложников, похищенных и убитых палестинскими террористами, все еще находятся в руках ХАМАСа в Газе, - сообщает также русскоязычный телеграм-канал МИД Израиля, - Цинично затягивая их возвращение, ХАМАС вновь демонстрирует свою бесчеловечность - и нарушает соглашение о прекращении огня".