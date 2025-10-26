Baltijas balss logotype
Ограбление Лувра: двое подозреваемых арестованы 0 408

В мире
Дата публикации: 26.10.2025
Euronews
Изображение к статье: Ограбление Лувра: двое подозреваемых арестованы
ФОТО: pixabay

Французской полиции потребовалась почти неделя, чтобы произвести первые аресты в связи с расследованием кражи драгоценностей французских королей из галереи "Аполлон".

Два человека, подозреваемые в причастности к впечатляющему ограблению Лувра, были арестованы, сообщила в воскресенье утром газета Le Parisien.

По данным издания, двое мужчин были арестованы в субботу вечером и взяты под стражу судебной полицией в рамках расследования "организованной групповой кражи" и "преступного сговора с целью совершения преступления".

Глава МВД Франции Лоран Нуньес поздравил полицию с успешно проведенной операцией.

Paris Match и France Inter со ссылкой на источники в полиции сообщают, что по крайней мере один человек был арестован в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, когда он собирался сесть на самолет, направлявшийся в Алжир.

В связи с ограблением разыскиваются четверо подозреваемых. В прошлое воскресенье четверо подозреваемых средь бела дня проникли в знаменитый музей, который ежегодно посещают более 8 миллионов человек. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы попасть на балкон, ведущий в галерею "Аполлон", взломали окно и проникли в две из трех новых витрин. Оттуда они украли восемь драгоценностей, принадлежавших правящим семьям Франции XIX века, после чего скрылись на скутерах.

Кража длилась от шести до семи минут.

Провал системы безопасности, который вызвал возмущение общественности и породил множество вопросов о цепочке ответственности. Следствие подозревает сговор преступников с сотрудниками охраны музея. Сообщается, что у полиции есть переписка с грабителями, а также отправленные им сотрудниками музея данные о размещении видеокамер и сигнализации.

По оценкам парижского прокурора, стоимость драгоценностей, похищенных из Лувра на прошлой неделе, составила 88 миллионов евро, но в эту денежную оценку не входит их историческая ценность для Франции.

В субботу французские СМИ узнали, что Лувр перенес часть оставшихся в его коллекции драгоценностей в хранилища Банка Франции, расположенные на глубине 27 метров под землей.

#ограбление #лувр
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
