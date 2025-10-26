Baltijas balss logotype
В ноябре к власти в Боливии придет умеренный президент Пас 0 48

В мире
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Люди выразили поддержку центристам.

Люди выразили поддержку центристам.

Он критикует жёсткую экономию, продажу иностранцам права на разработку лития и обращение к МВФ за кредитами.

Во втором туре президентских выборов в Боливии победил сенатор-центрист Родриго Пас, представляющий Христианско-демократическую партию. Он получил около 54,5% голосов избирателей, а его право-либеральный соперник Хорхе Кирога около 45,5% поддержки.

Пас одержал оглушительную победу вопреки всем соцопросам, однозначно отдававшим преимущество во втором туре Кироге. Можно смело утверждать, что Пас победил именно благодаря голосам индейцев, которые раньше голосовали за правящих левых из партии MAS. Он выдвинул очень умеренную экономическую программу. Пас критикует не только правящих социалистов, но и старую право-либеральную оппозицию в лице Кироги и других. Например он критикует планы правых ввести жёсткую экономию, продать иностранцам права на разработку боливийского лития и обратиться к МВФ за кредитами. Большинство бывших избирателей MAS, разочарованных в политике правящей партии, проголосовали именно за Паса.

Родриго Пас вступит в должность президента 8 ноября и станет 65-м президентом в истории Боливии.

В новом парламенте крупнейшая фракция именно у христианских-демократов Паса. В своём правлении он легко сможет опираться на голоса депутатов других умеренных правоцентристских партий, которые формируют альянс Unida во главе с ранним фаворитом первого тура Дориа Мединой.

Боливия (официальное название — Многонациональное Государство Боливия) — государство в центральной части Южной Америки.

Боливия граничит на севере и северо-востоке с Бразилией, на юго-востоке — с Парагваем (не имеет выхода к морю), на юге — с Аргентиной, на юго-западе и западе — с Чили и Перу. Как и Парагвай, Боливия также не имеет выхода к морю (крупнейшая по территории и населению южноамериканская страна с такой особенностью), однако в 2010 году подписан договор с Перу о передаче в аренду на 99 лет небольшого прибрежного участка для строительства порта. От Тихого океана Боливию отделяет всего чуть более 100 км. Административной столицей является Сукре, но большая часть правительственных учреждений находится в Ла-Пасе. Страна имеет 37 официальных государственных языков.

#боливия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
