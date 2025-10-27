Премьер-министр Индии решил участвовать в саммите АСЕАН в Малайзии виртуально. Это исключает личные переговоры с Трампом и ослабляет надежду на улучшение отношений с США по вопросу нефти из России.

В Малайзии проходит трехдневный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии(АСЕАН), который завершится 28 октября. Высокопоставленным гостем на мероприятии стал президент США Дональд Трамп. Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил не ехать на саммит, что вызвало вопросы о ходе напряженных переговоров по таможенным пошлинам между Соединенными Штатами и Индией в связи с продолжающимися закупками Нью-Дели российской нефти.

Моди не объяснил причину своего решения, написав в сети X, что посетит саммит в Куала-Лумпуре виртуально, и особо подчеркнул свои теплые отношения с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, а также укрепление стратегического партнерства между АСЕАН и Индией. Глава малайзийского правительства объяснил виртуальное участие своего индийского коллеги продолжающимся празднованием Дивали - фестиваля огней, главного праздника в Индии.

В свою очередь Трамп на мероприятии в Белом доме 21 октября по случаю Дивали рассказал о состоявшемся разговоре с Моди, назвал беседу положительной, и вновь заявил, что Индия прекратит покупать российскую нефть. "У нас просто очень хорошие отношения, и он не собирается покупать много нефти у России", - пояснил президент США. "Они значительно сократили поставки и продолжают сокращать", - указал он, добавив, что Моди хочет "увидеть завершение" войны РФ против Украины.

Премьер Индии поблагодарил президента США за поздравления с Дивали и пообещал более тесное сотрудничество в борьбе с терроризмом, не упомянув при этом ни пошлины, ни нефть. Оба лидера попытались сгладить напряженность в отношениях их стран на фоне продолжающегося тарифного спора.

Тем не менее отсутствие Моди на саммите АСЕАН заставило политических оппонентов индийского премьера предположить, что рукопожатие с Трампом на международной арене по возвращении домой будет воспринято как ошибочный поступок. Джайрам Рамеш, высокопоставленный представитель Индийского национального конгресса - ведущей оппозиционной партии Индии - заявил 23 октября, что для Моди было бы "слишком рискованно", если бы он "фамильярно общался" с главой Белого дома на публике.

После слов американского лидера о предстоящем отказе Нью-Дели покупать нефть у Москвы, лидер индийской оппозиции Рахул Ганди заявил, что "Моди боится Трампа", и обвинил премьер-министра в том, что тот позволил "Трампу принимать решение и объявлять, что Индия не будет покупать российскую нефть".

Конец дружбе Трампа и Моди?

Во время визита индийского премьера в США в феврале Моди и Трамп обнялись перед камерами журналистов в Белом доме. Тогда все ожидали, что теплые отношения, которые сформировались между двумя лидерами во время первого президентского срока Трампа, сохранятся.

Но вскоре в Нью-Дели поняли, что Вашингтон не намерен проявлять к ним особое отношение, поскольку Трамп ввел масштабные пошлины, включая 25-процентный тариф на некоторые позиции индийского экспорта. В августе администрация Трампа заявила, что закупки Индией российской нефти идут на финансирование войны, развязанной Москвой против Украины, и ввела в отношении Нью-Дели дополнительные пошлины в 25 процентов, доведя общую ставку до невероятных 50 процентов. Это охладило американо-индийские отношения до самого низкого уровня за десятилетия.

Индия реально откажется от нефти из РФ, или Трамп ошибается?

В середине октября американский лидер подлил масла в огонь, впервые заявив, что Моди "заверил" его в том, что Индия прекратит покупать российскую нефть. Индийские официальные лица пока не подтвердили и не опровергли эти утверждения.

Как на отношения Индии и США повлияют новые санкции против РФ

Агентство Reuters 23 октября сообщило, что крупнейший индийский покупатель сырой нефти из России, холдинг Reliance Industries, готовится к "масштабным сокращениям" в импорте российского сырья. "Мы не ожидаем, что объем немедленно упадет до нуля, поскольку некоторое количество баррелей будет поступать на рынок" через посредников, пояснил информационному агентству источник на нефтеперерабатывающем заводе на условиях анонимности. "Пересмотр позиции по импорту российской нефти продолжается, и Reliance будет полностью следовать рекомендациям правительства Индии", - сообщил журналистам представитель холдинга.

Материал Reuters был опубликован после того, как Вашингтон объявил о новых знаковых санкциях в отношении крупнейших российских нефтедобывающих компаний - "Роснефти" и "Лукойла", которые, по словам министра финансов США Скотта Бессента, ответственны за финансирование "военной машины" Кремля.

Этот шаг, первый со стороны второй администрации Трампа, который напрямую касается развязанной Россией войны, замораживает все активы на территории Соединенных Штатов, принадлежащие российским нефтяным гигантам, а также допускает вторичные санкции в отношении иностранных банков, ведущих бизнес с "Роснефтью" и "Лукойлом". Это может означать, что банки в Индии попадут под штрафы за содействие поставкам российской нефти.

Минфин США установил для компаний срок до 21 ноября - к этой дате они должны прекратить сделки с "Роснефтью" и "Лукойлом". По словам аналитиков, последствия будут зависеть от мер, принимаемых США, и от того, как банки будут выполнять эти требования.

Индия хочет сохранить энергетическую независимость

Слухи вокруг закупок Индией российской нефти не утихают. Министерство иностранных дел Индии тем временем продолжает подчеркивать, что приоритетом Нью-Дели остается энергетическая независимость страны и сохранение низких цен на энергоносители для потребителей.

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал в середине октября заявил, что Вашингтон проявил интерес к углублению энергетического сотрудничества и переговоры по этому вопросу уже ведутся. Приоритетом Индии, закупающей нефть, является "защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации", подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Нефтяной аналитик из расположенной в Нью-Дели исследовательской компании Kpler Сумит Ритолия сообщил DW, что Индия может "сократить" импорт российской нефти, но добавил: "Я не думаю, что в ближайшее время мы снизим его до нуля".

С 2021 по 2024 год закупки нефти Индией у России выросли почти в 19 раз - с 0,1 до 1,9 миллиона баррелей в день. Это сделало Россию основным источником сырой нефти для Индии.

В 2022 году Нью-Дели начал покупать сырье у РФ со скидкой после того, как Москва развязала войну против Украины и попала под беспрецедентные санкции, лишившие ее доходов от продажи нефти. В Нью-Дели утверждали, что в какой-то момент США активно поддерживали закупки Индией нефти у России с целью стабилизировать мировые цены на этот продукт.