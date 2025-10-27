Правительство Литвы готовится закрыть на неопределенный срок два последних пункта пересечения границы с Беларусью, заявила в понедельник премьер-министр Инга Ругинене после недавних случаев, когда воздушные шары контрабандистов из Беларуси залетали в Литву и нарушали работу аэропорта.

Она сообщила журналистам, что готовится решение о закрытии границы страны с Беларусью на неопределенный срок. По словам премьер-министра, следующее заседание правительства назначено на среду, и до этого времени граница останется закрытой.

Ругинене отметила, что для дипломатов и граждан Литвы и других стран Европейского союза (ЕС), прибывающих в Литву из Беларуси, могут быть сделаны определенные исключения.

Из шести пограничных пунктов на литовско-белорусской границе два - в Шумске и Тверече - закрыты с августа 2023 года, а еще два - в Райгарде и Лаворишкисе - с марта 2024 года.

С тех пор функционируют только два пограничных пункта - в Медининкае и Шальчининкае. Они были закрыты с вечера воскресенья, когда в районе Вильнюсского аэропорта было обнаружено большое количество метеорологических шаров.

Ругиниене также объявила, что вооруженные силы Литвы начнут применять "кинетические меры", чтобы сбивать метеозонды, нарушающие воздушное пространство страны.

Если контрабандные метеозонды из Беларуси продолжат летать, Литва может рассмотреть вопрос о применении статьи 4 договора НАТО и проведении консультаций с союзниками, сказала премьер-министр.

Уже сообщалось, что из-за шаров контрабандистов четыре раза на прошлой неделе и пять раз в октябре нарушалось движение в Вильнюсском аэропорту. В Каунасском аэропорту воздушные шары мешали взлетам и посадкам в ночь с пятницы на субботу.

После того как Литва закрыла некоторые пограничные пункты с Беларусью, построила физическое ограждение вдоль границы и усилила охрану границы, воздушные шары стали одним из самых распространенных способов контрабанды табачных изделий.