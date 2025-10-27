Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Из-за угрозы метеозондов Литва закроет границу с Беларусью, но будут исключения 2 720

В мире
Дата публикации: 27.10.2025
LETA
Изображение к статье: Из-за угрозы метеозондов Литва закроет границу с Беларусью, но будут исключения
ФОТО: dreamstime

Правительство Литвы готовится закрыть на неопределенный срок два последних пункта пересечения границы с Беларусью, заявила в понедельник премьер-министр Инга Ругинене после недавних случаев, когда воздушные шары контрабандистов из Беларуси залетали в Литву и нарушали работу аэропорта.

Она сообщила журналистам, что готовится решение о закрытии границы страны с Беларусью на неопределенный срок. По словам премьер-министра, следующее заседание правительства назначено на среду, и до этого времени граница останется закрытой.

Ругинене отметила, что для дипломатов и граждан Литвы и других стран Европейского союза (ЕС), прибывающих в Литву из Беларуси, могут быть сделаны определенные исключения.

Из шести пограничных пунктов на литовско-белорусской границе два - в Шумске и Тверече - закрыты с августа 2023 года, а еще два - в Райгарде и Лаворишкисе - с марта 2024 года.

С тех пор функционируют только два пограничных пункта - в Медининкае и Шальчининкае. Они были закрыты с вечера воскресенья, когда в районе Вильнюсского аэропорта было обнаружено большое количество метеорологических шаров.

Ругиниене также объявила, что вооруженные силы Литвы начнут применять "кинетические меры", чтобы сбивать метеозонды, нарушающие воздушное пространство страны.

Если контрабандные метеозонды из Беларуси продолжат летать, Литва может рассмотреть вопрос о применении статьи 4 договора НАТО и проведении консультаций с союзниками, сказала премьер-министр.

Уже сообщалось, что из-за шаров контрабандистов четыре раза на прошлой неделе и пять раз в октябре нарушалось движение в Вильнюсском аэропорту. В Каунасском аэропорту воздушные шары мешали взлетам и посадкам в ночь с пятницы на субботу.

После того как Литва закрыла некоторые пограничные пункты с Беларусью, построила физическое ограждение вдоль границы и усилила охрану границы, воздушные шары стали одним из самых распространенных способов контрабанды табачных изделий.

Читайте нас также:
#литва #беларусь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    27-го октября

    Через Польшу к друзьям- родственникам можно будет съездить

    4
    1
  • З
    Злой
    27-го октября

    Думаю скоро даже муравей , который ползёт через границу станет причиной закрытия, это их давняя мечта, только предлог не найти было.

    22
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Индия перестанет покупать нефть из России после слов Трампа?
Изображение к статье: В одной стране Европы потребовали запретить бекон и ветчину
Изображение к статье: Великобритания заключила с Турцией оборонное соглашение
Изображение к статье: Зеленский пригрозил усилить удары по России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео