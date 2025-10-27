Baltijas balss logotype
На промежуточных выборах в Аргентине победила партия президента Милея 0 115

В мире
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: x.com/LLibertadAvanza

x.com/LLibertadAvanza

ФОТО: пресс-фото

Консервативная партия президента Аргентины Хавьера Милея "La Libertad Avanza" ("Свобода движется вперёд", LLA) одержала уверенную победу на состоявшихся в воскресенье парламентских промежуточных выборах, свидетельствуют обобщённые результаты, пишет LETA со ссылкой на AFP и BBC.

По оценкам после подсчёта почти всех голосов, LLA получила 41% голосов, завоевав 14 из 24 мест в Сенате и 64 из 127 мест в нижней палате парламента, за которые велось голосование в воскресенье.

Милей заявил, что его партия утроила количество своих мест, увеличив представительство в нижней палате с 37 до 101, а в Сенате — с шести до 20 мест.

Всего в нижней палате парламента 257 депутатов, а в Сенате — 72 сенатора.

Центристско-левая перонистская коалиция, которая в прошлом месяце победила на выборах в провинции Буэнос-Айрес, набрала 32% голосов.

Результаты воскресных выборов укрепляют позиции Милея в его стремлении сократить государственные расходы и снизить уровень регулирования экономики.

На воскресных выборах избиралась половина нижней палаты парламента и треть Сената.

Во время предвыборной кампании курс национальной валюты — песо — значительно упал, и это вынудило Милея обратиться за поддержкой к своему союзнику — бывшему президенту США Дональду Трампу.

Вашингтон пообещал беспрецедентный пакет помощи в размере 40 миллиардов долларов, однако одновременно Трамп предупредил аргентинцев, что не будет щедрым, если Милей не добьётся успеха на воскресных выборах.

#аргентина
