В связи с продолжающимися прилётами метеозондов с контрабандой из Беларуси в Литву глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Ремигиюс Бридикис говорит, что таким образом минский режим стремится дестабилизировать обстановку в Литве.

«Угрозы растут, мы понимаем, какой эффект они имеют для наших решений, наших пассажиров и общественности. Мы все в напряжении. Не сомневаюсь, что Беларусь знает, что сейчас происходит. Они понимают, и Минск прекрасно оценивает ситуацию. Но мы не можем точно сказать, какова в данном случае цель», — сказал Бридикис журналистам после встречи с президентом в понедельник.

«Да, они хотят нас дестабилизировать, но, видимо, дестабилизация как средство — не единственная цель, видимо, есть и другие цели, но в данном случае мы не можем ответить, каковы они», — отметил он, отвечая на вопрос, не является ли это просто контрабандой.

Бридикис утверждал, что литовская разведка оказывает содействие ведомствам в предотвращении вышеупомянутых угроз.

«Мы делаем то, что и всегда. Мы участвуем в процессах, принимаем определённые меры, которые позволяют нам понять намерения противника. Мы предоставили информацию лицам, принимающим решения, и, надеюсь, решения будут адекватными», — заявил глава ДГБ.

Со своей стороны, генеральный прокурор Нида Грунскене отказалась прокомментировать журналистам, действуют ли организаторы этой дестабилизирующей контрабанды в Литве или Беларуси.

«Я бы пока не хотела давать комментариев, так как не хочу навредить досудебному расследованию», — сказала она.

Грунскене добавила, что досудебное расследование пока не обнаружило никаких данных о том, что контрабанда связана с чем-либо, кроме организованной преступности, стремящейся нажиться на нелегальном обороте сигарет.

«Я не могу сказать, сколько досудебных расследований было возбуждено, кажется, около 13, но эпизодов много, поскольку эпизоды объединяются в эти досудебные расследования. В связи с последними событиями возбуждены отдельные досудебные расследования, у нас также есть подозреваемые, (...) и избраны меры пресечения», — сказала генпрокурор.

Представители правоохранительных органов высказались после того, как на прошлой неделе аэропорты Литвы четыре раза закрывались по причине запуска из Беларуси метеорологических шаров, использующихся для перевозки контрабандных сигарет. Это повлияло более чем на 140 рейсов и более 20 тыс. пассажиров.

В связи с этим Литва временно закрыла пограничные пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай".