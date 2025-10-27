Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Первый визит 44-летнего премьер-министра Литвы будет в Латвию, она с детства помнит Донбасс 0 587

В мире
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Инга излучает оптимизм.

Инга излучает оптимизм.

В роду госпожи Ругинене есть политически репрессированные.

30 октября, с ознакомительным визитом в Латвию прибудет премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

Она вступила в свою должность в августе этого года.

В программе визита Ругинене - встреча в Кабинете министров с латвийским премьер-министром Эвикой Силиней, по окончании которой главы правительств Латвии и Литвы дадут совместную пресс-конференцию.

Инга Ругинене также встретится с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем и спикером Сейма Дайгой Миериней.

Ругинене и Силиня тауже встретятся с президентом Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарсом Ростовскисом и президентом Литовской ассоциации торгово-промышленных и ремесленных палат Сигитасом Гайлунасом.

В беседе примут участие и другие представители бизнес-ассоциаций обеих стран, латвийские и литовские предприниматели.

Инга Рунгиене (девичья фамилия - Райтелайтене) родилась 24 мая 1981 года в Тракае, Литовская ССР, СССР. Выросла в небольшом городе Григишкес рядом с Вильнюсом. Ее дедушка и бабушка были высланы в Сибирь. Лето она проводила у родственников в украинском Краматорске.

В 2003 году окончила медицинский факультет Вильнюсского университета, получив степень бакалавра общественного здравоохранения. В 2005 году получила степень магистра общественного здравоохранения в Каунасском колледже лесного хозяйства и инженерии окружающей среды. Позднее также получила степень магистра права в Университете имени Миколаса Ромериса.

Свою общественную карьеру начала в 2004 году, став инструктором по оказанию первой помощи и волонтёром литовского отделения Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

В 2012 году была назначена заместителем председателя Профсоюза работников леса и лесной промышленности Литвы, а два года спустя была избрана его председателем. На съезде организации 2018 года она была избрана председателем Литовской конфедерации профсоюзов, а в 2023 года стала вице-президентом Европейской конфедерации профсоюзов.

На парламентских выборах 2024 года она была избрана депутатом Сейма Литовской Республики, а 12 декабря того же года получила портфель министра социальной защиты и труда при формировании кабинета Гинтаутаса Палуцкаса. После отставки кабинета министров 4 августа 2025 года стала исполнять обязанности главы ведомства до назначения нового правительства.

На специальном заседании, состоявшемся 6 августа 2025 года, президиум Социал-демократической партии выдвинул кандидатуру Ругинене на пост премьер-министра Литвы.

26 августа 2025 года Сейм Литовской Республики утвердил кандидатуру Ругинене на пост нового премьер-министра страны. В тот же день президент Гитанас Науседа подписал официальный указ о назначении Ругинене на пост премьер-министра Литвы, поручив ей сформировать новое правительство в течение 15 дней. 25 сентября Сейм официально утвердил состав и программу правительства.

Читайте нас также:
#литва
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
1
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Индия перестанет покупать нефть из России после слов Трампа?
Изображение к статье: В одной стране Европы потребовали запретить бекон и ветчину
Изображение к статье: Великобритания заключила с Турцией оборонное соглашение
Изображение к статье: Зеленский пригрозил усилить удары по России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео