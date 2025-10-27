30 октября, с ознакомительным визитом в Латвию прибудет премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

Она вступила в свою должность в августе этого года.

В программе визита Ругинене - встреча в Кабинете министров с латвийским премьер-министром Эвикой Силиней, по окончании которой главы правительств Латвии и Литвы дадут совместную пресс-конференцию.

Инга Ругинене также встретится с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем и спикером Сейма Дайгой Миериней.

Ругинене и Силиня тауже встретятся с президентом Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарсом Ростовскисом и президентом Литовской ассоциации торгово-промышленных и ремесленных палат Сигитасом Гайлунасом.

В беседе примут участие и другие представители бизнес-ассоциаций обеих стран, латвийские и литовские предприниматели.

Инга Рунгиене (девичья фамилия - Райтелайтене) родилась 24 мая 1981 года в Тракае, Литовская ССР, СССР. Выросла в небольшом городе Григишкес рядом с Вильнюсом. Ее дедушка и бабушка были высланы в Сибирь. Лето она проводила у родственников в украинском Краматорске.

В 2003 году окончила медицинский факультет Вильнюсского университета, получив степень бакалавра общественного здравоохранения. В 2005 году получила степень магистра общественного здравоохранения в Каунасском колледже лесного хозяйства и инженерии окружающей среды. Позднее также получила степень магистра права в Университете имени Миколаса Ромериса.

Свою общественную карьеру начала в 2004 году, став инструктором по оказанию первой помощи и волонтёром литовского отделения Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

В 2012 году была назначена заместителем председателя Профсоюза работников леса и лесной промышленности Литвы, а два года спустя была избрана его председателем. На съезде организации 2018 года она была избрана председателем Литовской конфедерации профсоюзов, а в 2023 года стала вице-президентом Европейской конфедерации профсоюзов.

На парламентских выборах 2024 года она была избрана депутатом Сейма Литовской Республики, а 12 декабря того же года получила портфель министра социальной защиты и труда при формировании кабинета Гинтаутаса Палуцкаса. После отставки кабинета министров 4 августа 2025 года стала исполнять обязанности главы ведомства до назначения нового правительства.

На специальном заседании, состоявшемся 6 августа 2025 года, президиум Социал-демократической партии выдвинул кандидатуру Ругинене на пост премьер-министра Литвы.

26 августа 2025 года Сейм Литовской Республики утвердил кандидатуру Ругинене на пост нового премьер-министра страны. В тот же день президент Гитанас Науседа подписал официальный указ о назначении Ругинене на пост премьер-министра Литвы, поручив ей сформировать новое правительство в течение 15 дней. 25 сентября Сейм официально утвердил состав и программу правительства.