Представитель Путина Дмитриев — пропагандист, - министр США

В мире
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: x.com/kadmitriev

x.com/kadmitriev

ФОТО: пресс-фото

Специальный представитель российского президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев, прибывший в Вашингтон для обсуждения двусторонних отношений, является российским пропагандистом, заявил в интервью телеканалу CBS министр финансов США Скотт Бессент, пишет LETA со ссылкой на Meduza.

Журналистка Маргарет Бреннан спросила министра, прав ли был Дмитриев, когда во время визита в США заявил, что санкции Вашингтона "не повлияют на российскую экономику".

«Маргарет, вы действительно собираетесь цитировать то, что говорит российский пропагандист? Что ещё он может сказать?» — ответил Бессент.

По словам министра, российская экономика сейчас является военной экономикой с «фактически нулевым» ростом и инфляцией выше 20%.

«И всё, что мы делаем, подталкивает Путина к переговорам», — добавил Бессент.

Когда журналистка спросила, значит ли это, что не стоит слушать ничего из сказанного Дмитриевым, министр ответил встречным вопросом:

«Как вы думаете, что с ним случится, если он вернётся домой и скажет: "О, Боже!"? Что если бы он в эфире заявил: "Это ужасно, президент [Дональд] Трамп поступил правильно. Это кампания максимального давления, и она сработает"?»

«Маргарет, что бы он сказал? Конечно, он бы сказал именно это — [что санкции не повлияют на экономику]», — отметил министр.

«Президента [Дональда] Трампа критикуют за то, что якобы он ничего не делает. Он предпринимает смелый шаг — а вы цитируете российского пропагандиста», — добавил министр финансов США.

Кирилл Дмитриев прибыл в США 24 октября — вскоре после того, как Трамп объявил об отмене запланированной встречи с Путиным в Будапеште.

По итогам визита Дмитриев заявил, что "очень чётко" донёс до США позицию Путина о том, что "только конструктивный и уважительный диалог принесёт плоды".

Оставить комментарий

(5)
  • A
    Aleks
    27-го октября

    Кстати,Дмитриев еврей.И он мне об этом не рассказывал....😛А за кого будет топить русскоязычный еврей Латвии?За русскоязычного еврея России😀 И будь он хоть вором,хоть аферистом,есть надежда -вдруг что поменяется и нас Путин двинет на все посты в Латвии по нашей линии . Спешу разочаровать .Сюда приедут гастеры из Москвы...😀😛А вам достанется только им ботинки чистить ...

    1
    2
  • С
    Сарказм
    27-го октября

    Ну как бы, конечно, капитан очевидность, но оптимистично, что это уже звучит в официальных комментариях, т.е. плешивый со своей гоп-компанией, по ходу, реально раздразил Донни, и никакие посыльные с соблазнительными предложениями "а давайте мы много бабла попилим, а вы нам дадите еще немного поубивать, пограбить и понасиловать" уже ничему не помогают. P.S. все же бог шельму метит, как не посмотришь на какого кремлевского - сразу без грима в фильм ужасов играть маньяков и алкашей. И на этого без рвотного рефлекса смотреть невозможно, сразу святой водой облить из шланга хочется.

    6
    23
  • ЯО
    Яшка Одесский
    27-го октября

    А КЕМ является Скотина Бесючая для пиндосов? ТРЕПЛО - ПРОПАГАНДИСТ! (это он мне сказал)

    7
    5
  • A
    Aleks
    27-го октября

    Дмитриев учился в Стенфорде,вхож в круги ВЭФ,прекрасно ладил с администрацией Байдена,провернул вместе с Гинзбургом знаменитую операцию ,,Спутник,,во времена Ковида,когда через свои связи в ВЭФ по дешману была закуплена ,,Астрозенику,,и преподнесена как ,,Спутник,,,на чем заработал баснословные деньги,но до сих пор представитель Путина,потому что женат на подруге одной из дочерей ВВ. Аферист представляет Россию,а не пропагандист .😈

    9
    24
  • ЯО
    Яшка Одесский
    Aleks
    27-го октября

    Это он тебе лично всё рассказал?

    17
    1
Читать все комментарии

