Специальный представитель российского президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев, прибывший в Вашингтон для обсуждения двусторонних отношений, является российским пропагандистом, заявил в интервью телеканалу CBS министр финансов США Скотт Бессент, пишет LETA со ссылкой на Meduza.

Журналистка Маргарет Бреннан спросила министра, прав ли был Дмитриев, когда во время визита в США заявил, что санкции Вашингтона "не повлияют на российскую экономику".

«Маргарет, вы действительно собираетесь цитировать то, что говорит российский пропагандист? Что ещё он может сказать?» — ответил Бессент.

По словам министра, российская экономика сейчас является военной экономикой с «фактически нулевым» ростом и инфляцией выше 20%.

«И всё, что мы делаем, подталкивает Путина к переговорам», — добавил Бессент.

Когда журналистка спросила, значит ли это, что не стоит слушать ничего из сказанного Дмитриевым, министр ответил встречным вопросом:

«Как вы думаете, что с ним случится, если он вернётся домой и скажет: "О, Боже!"? Что если бы он в эфире заявил: "Это ужасно, президент [Дональд] Трамп поступил правильно. Это кампания максимального давления, и она сработает"?»

«Маргарет, что бы он сказал? Конечно, он бы сказал именно это — [что санкции не повлияют на экономику]», — отметил министр.

«Президента [Дональда] Трампа критикуют за то, что якобы он ничего не делает. Он предпринимает смелый шаг — а вы цитируете российского пропагандиста», — добавил министр финансов США.

Кирилл Дмитриев прибыл в США 24 октября — вскоре после того, как Трамп объявил об отмене запланированной встречи с Путиным в Будапеште.

По итогам визита Дмитриев заявил, что "очень чётко" донёс до США позицию Путина о том, что "только конструктивный и уважительный диалог принесёт плоды".