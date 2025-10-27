Саммит, который должен был принести Орбану политические дивиденды, отменен, а новые санкции США против российской нефти могут серьезно ударить по венгерской экономике. Ситуация ухудшается для Орбана и на внутреннем фронте. Он сталкивается с растущим оппозиционным движением, возглавляемым его бывшим соратником Петером Мадьяром, который может составить серьезную конкуренцию на выборах весной.

Сторонники Орбана собрались на днях на мосту через Дунай и начали марш к зданию венгерского парламента. Митинг, который организаторы назвали "маршем мира", состоялся в день национального дня памяти о неудавшемся антисоветском восстании 1956 года, которое было подавлено Красной армией.

Участники выкрикивали лозунги в поддержку Орбана и его утверждение, что иностранные государства угрожают втянуть Венгрию в прямое участие в войне России в Украине. Во главе марша висел большой баннер с надписью: "Мы не хотим умирать за Украину".

Обращаясь к толпе, Орбан обвинил европейских сторонников Киева в том, что они втянули ЕС в войну и готовы "отправить других на смерть".

Во время своей примерно 40-минутной речи Орбан заявил, что Украина "давно перестала быть суверенной, независимой и абсолютно не является самодостаточной".

Он сказал, что будет поддерживать стратегическое партнерство между ЕС и Киевом, но что Украина "не может быть членом ни нашего военного, ни экономического альянса".

"Они принесут войну, заберут наши деньги и разрушат нашу экономику", – заявил венгерский премьер.