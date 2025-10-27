Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности 1 826

В мире
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
ФОТО: Unsplash

Охранник Лувра контактировал с участниками ограбления музея, совершённого в этом месяце, до совершения преступления, сообщает британская газета Daily Telegraph со ссылкой на источники, близкие к расследованию, пишет LETA со ссылкой на Meduza.

Преступники получили конфиденциальную внутреннюю информацию о системе безопасности музея и благодаря ей знали, как попасть внутрь, установило следствие.

В публикации говорится, что "цифровые доказательства" указывают на соучастие одного из сотрудников Лувра.

Парижский прокурор Лора Беко подтвердила, что полиция проверяет версию о помощи преступникам со стороны сотрудника Лувра.

"Мы рассматриваем все версии. Возможность соучастия изнутри музея будет тщательно проверена, как и все остальные варианты", — заявила прокурор.

19 октября преступники в масках ворвались в Лувр и похитили девять экспонатов из императорской коллекции, в том числе драгоценности, принадлежавшие Наполеону и его супруге Жозефине. Стоимость похищенных драгоценностей оценивается в 88 миллионов евро.

Через неделю французские СМИ сообщили, что двое из четырёх подозреваемых в краже были задержаны.

Один из них был задержан в парижском аэропорту Шарля де Голля перед посадкой на самолёт, направлявшийся в Алжир.

Второй был задержан в департаменте Сена-Сен-Дени.

Парижская прокуратура подтвердила задержание подозреваемых.

Читайте нас также:
#франция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    27-го октября

    К расследованию была подключена израильская разведка Шабак по просьбе французского правительства,которое прекрасно знает,что такие грабежи обычно проходят под заказ,а кто способен выложить огромное бабло за раритеты знает израильская разведка...Так что может быть знают и заказчика,но могут и не сдать...Свои,чай,люди👅😛

    2
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Индия перестанет покупать нефть из России после слов Трампа?
Изображение к статье: В одной стране Европы потребовали запретить бекон и ветчину
Изображение к статье: Великобритания заключила с Турцией оборонное соглашение
Изображение к статье: Зеленский пригрозил усилить удары по России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео