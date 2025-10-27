Охранник Лувра контактировал с участниками ограбления музея, совершённого в этом месяце, до совершения преступления, сообщает британская газета Daily Telegraph со ссылкой на источники, близкие к расследованию, пишет LETA со ссылкой на Meduza.

Преступники получили конфиденциальную внутреннюю информацию о системе безопасности музея и благодаря ей знали, как попасть внутрь, установило следствие.

В публикации говорится, что "цифровые доказательства" указывают на соучастие одного из сотрудников Лувра.

Парижский прокурор Лора Беко подтвердила, что полиция проверяет версию о помощи преступникам со стороны сотрудника Лувра.

"Мы рассматриваем все версии. Возможность соучастия изнутри музея будет тщательно проверена, как и все остальные варианты", — заявила прокурор.

19 октября преступники в масках ворвались в Лувр и похитили девять экспонатов из императорской коллекции, в том числе драгоценности, принадлежавшие Наполеону и его супруге Жозефине. Стоимость похищенных драгоценностей оценивается в 88 миллионов евро.

Через неделю французские СМИ сообщили, что двое из четырёх подозреваемых в краже были задержаны.

Один из них был задержан в парижском аэропорту Шарля де Голля перед посадкой на самолёт, направлявшийся в Алжир.

Второй был задержан в департаменте Сена-Сен-Дени.

Парижская прокуратура подтвердила задержание подозреваемых.