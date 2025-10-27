Baltijas balss logotype
Старейший в мире президент переизбран на новый срок 0 177

В мире
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Старейший в мире президент переизбран на новый срок

92-летний президент Камеруна Бийя был переизбран на восьмой срок.

92-летний президент Камеруна Поль Бийя был переизбран на восьмой срок. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на результаты голосования.

Сообщается, что лидер африканской страны получил 53,66 процента голосов избирателей. Таким образом, Бийя будет оставаться у власти до 99 лет.

Камерунский лидер является старейшим в мире президентом, а также вторым по продолжительности правления ненаследственным лидером, уступая лишь президенту Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого.

О своем решении вновь выдвинуться на пост президента Бийя сообщил в июле. «Будьте уверены, что моя решимость служить вам соответствует остроте стоящих перед нами вызовов. Вместе мы сможем преодолеть любые препятствия», — написал он в соцсети Х.

#африка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

