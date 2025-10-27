В аэропорту Вильнюса, где минувшей ночью из-за воздушных шаров, используемых белорусскими контрабандистами сигарет, было приостановлено авиасообщение, утром в понедельник рейсы возобновились, пишет LETA со ссылкой на LRT.

Движение в аэропорту возобновилось в 4:30, сообщили представители столичного аэропорта Литвы.

Как уже сообщалось, рейсы были приостановлены в воскресенье в 21:42 из-за метеозондов, направлявшихся в сторону аэропорта и обычно используемых белорусскими контрабандистами сигарет.

Были отменены 13 рейсов, задержано 20, а 14 прибывающих рейсов перенаправлены в аэропорты Каунаса, Риги и Варшавы.

Планы путешествий около 7000 пассажиров оказались нарушены.

Служба государственной пограничной охраны Литвы сообщила, что в ответ на запуск воздушных шаров были закрыты оба пункта пересечения границы с Беларусью.

Пограничные пункты Мядининкай и Шальчининкай закрыты с 22:10.

Таким образом, на прошлой неделе авиасообщение в аэропорту Вильнюса из-за контрабандистских воздушных шаров приостанавливалось уже четыре раза, а в октябре — в общей сложности пять раз. В ночь с пятницы на субботу по той же причине был приостановлен приём и вылет самолётов также в аэропорту Каунаса.

В связи с этими инцидентами премьер-министр Литвы Инга Ругинене созвала на понедельник заседание Совета национальной безопасности для обсуждения возможных долгосрочных мер по решению кризиса. Она не исключила, что в понедельник может быть принято решение о более продолжительном закрытии пунктов пересечения границы Мядининкай и Шальчининкай.

В свою очередь, канцелярия президента Гитана Науседы указала, что может быть рассмотрен вопрос об ограничении транзита в российский эксклав Калининград (Караляучяй) и о более длительном закрытии границы с Беларусью.