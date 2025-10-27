Baltijas balss logotype
В Шенгенской зоне - новая система пограничного контроля EES: как это работает 0 231

В мире
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пальчики к осмотру.

Пальчики к осмотру.

Полное введение произойдет к весне 2026 года.

В октябре в странах Шенгенской зоны начала работать новая система пограничного контроля — Entry/Exit System (EES). Путешественникам придётся сдавать биометрические данные при въезде, а штампы в паспорте о пересечении границы будут отменены.

EES (Entry/Exit System) — это новая автоматизированная система контроля границ в странах Шенгенской зоны, которая фиксирует каждый въезд и выезд граждан третьих стран. Она заменит старую систему штампов в паспортах на запись в базе данных, где сохраняются паспортные данные иностранца, фотография его лица, отпечатки пальцев, а также время и место пересечения границы.

Официальная цель внедрения EES — ускорение и осовременивание прохождения границы. Но есть и другая, более важная причина — более жёсткий контроль миграции и безопасности. Система должна автоматически выявлять людей, которые просрочили 90 дней пребывания, использовали чужие документы, пытались въехать после отказов или были замечены в нарушениях.

Раньше у стран Шенгенской зоны была общая информационная система лишь для учёта выявленных нарушителей, в остальных случаях каждая страна Шенгенской зоны вела учёт въездов — выездов самостоятельно. Штампы ставились вручную, поэтому в случаях въездов — выездов через разные страны, подсчёт количества дней, проведенных в ЕС занимал много времени. Также, в случае возникновения у иностранца проблем с правоохранительными органами, выяснение деталей того, как и когда он попал на территорию Шенгенской зоны, занимало много времени, так как требовало отправки запросов в другие страны.

Из-за этого тысячи людей фактически нарушали правила пребывания в ЕС, просто «теряясь» в системе или «обнуляя» визовый период коротким въездом и выездом.

Теперь Шенгенская зона покрывается цифровой системой наблюдения, которая помнит каждое пересечение границы. Поэтому европейские власти называют EES «цифровым фундаментом новой миграционной политики», стремящейся к ужесточению и большему контролю.

Как будут пускать в страны Шенгенской зоны с новой системой?

При первом после введения новых правил въезде гражданина третьей страны, в том числе России, Украины, Беларуси, пограничники будут сканировать его паспорт, делать фотографию лица и снимать отпечатки пальцев (от этого, но не от фотографирования, освобождаются дети до 12 лет). При следующих поездках биометрию просто сверяют с записью — физический штамп больше не ставится. Кроме того, после сдачи биометрии иностранцы могут пересекать границу через автоматизированные ворота, сверяющие биометрические данные с данными паспорта (паспорт, конечно, тоже должен быть биометрическим).

Данные о биометрии и о пересечении границы попадут в общую систему, доступную пограничникам и правоохранительным органам всех стран Шенгена. Биометрия хранится три года — после этого в общем её нужно сдавать заново, даже если ваша виза действует 4 или 5 лет. Биометрию придётся сдавать заново и при смене паспорта — внутри базы данных отпечатки и фотография привязываются к номеру документа, а не только к имени.

Кого не коснётся новая система погранконтроля?

Биометрические данные не должны сдавать люди с видом на жительство или долгосрочной национальной визой, которая позволяет находиться в странах Шенгена более 90 дней в течение 180-дневного периода. Обратная сторона этого исключения — пройти через биометрические ворота такие люди тоже не смогут.

Для держателей ВНЖ и ПМЖ, обладателей долгосрочных учебных, рабочих и семейных виз паспортный контроль будет проводиться в обычном порядке. Да, штамп в паспорте тоже поставят.

В каких странах уже работает EES, а в каких нет?

С середины октября система запустилась во всех странах Шенгена, но в некоторых из них внедряется постепенно и не на всех пунктах пропуска сразу. В течение шести месяцев цифровым контролем должны быть охвачены все погранпункты 29 стран Шенгенской зоны. Полный переход должен завершиться к 10 апреля 2026 года.

В Шенгенскую зону не входят два государства Евросоюза — Ирландия и Кипр. Они не используют EES и не снимают биометрию при выезде или въезде. Если человек прилетает в страну Шенгена из Ирландии или Кипра, сдавать биометрию всё равно придётся — уже на границе страны Шенгенской зоны.

Оставить комментарий

