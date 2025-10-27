На саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), прошедшем в воскресенье в столице Малайзии Куала-Лумпуре, Восточный Тимор был принят в организацию в качестве 11-й страны-члена, пишет LETA со ссылкой на AFP.

"В рамках этого сообщества развитие Восточного Тимора и его стратегическая автономия получат надёжную и долгосрочную поддержку", — заявил на церемонии приёма премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, чья страна в настоящее время председательствует в АСЕАН.

Восточный Тимор стал независимым от Индонезии в 2002 году. Заявку на вступление в АСЕАН страна подала в 2011 году, однако из-за отсталой экономики процесс принятия затянулся. В 2022 году Восточный Тимор получил статус наблюдателя при АСЕАН.

В стране проживает 1,4 миллиона человек, а её валовой внутренний продукт составляет два миллиарда долларов США в год. В то же время общее население всех стран-членов АСЕАН — около 680 миллионов человек, а совокупный ВВП — 3,8 триллиона долларов в год.

Предыдущее расширение АСЕАН состоялось в 1999 году, когда к организации присоединилась Камбоджа.

АСЕАН была основана в 1967 году Филиппинами, Индонезией, Малайзией, Сингапуром и Таиландом.

В число стран-членов организации также входят Бруней, Лаос, Мьянма и Вьетнам.